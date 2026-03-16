Όσκαρ 2026: Θρίαμβος για το «One Battle After Another» με έξι βραβεία – Ποιοι ξεχώρισαν στη μεγάλη βραδιά

Με μεγάλο νικητή την ταινία One Battle After Another ολοκληρώθηκε η τελετή των Οσκαρ στο Dolby Theatre στο Χόλιγουντ. Η ταινία του Paul Thomas Anderson κατέκτησε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και συνολικά έξι βραβεία, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις που την ήθελαν ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί της χρονιάς.

Το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς ανακοίνωσαν στη σκηνή οι Nicole Kidman και Ewan McGregor, σφραγίζοντας τον θρίαμβο της ταινίας, η οποία κυριάρχησε σε βασικές κατηγορίες όπως Σκηνοθεσίας, Διασκευασμένου Σεναρίου και Μοντάζ.

Η βραδιά εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, καθώς το φιλμ Sinners αποτέλεσε τον βασικό αντίπαλο, συγκεντρώνοντας επίσης σημαντικές διακρίσεις.

March 16, 2026

Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου στον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν

Το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Michael B. Jordan για την ερμηνεία του στην ταινία «Sinners». Η ανακοίνωση της νίκης του προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό στην αίθουσα.

Ο 39χρονος ηθοποιός γίνεται ένας από τους λίγους μαύρους πρωταγωνιστές που έχουν τιμηθεί με τη συγκεκριμένη διάκριση, μετά τους Sidney Poitier, Denzel Washington, Forest Whitaker και Will Smith.

Στην κατηγορία ήταν επίσης υποψήφιοι οι Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke και Wagner Moura.

Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στην Τζέσι Μπάκλεϊ

Το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου απονεμήθηκε στην Jessie Buckley για την ερμηνεία της στην ταινία Hamnet.

Στην ταινία, εμπνευσμένη από τη ζωή του William Shakespeare, η ηθοποιός ενσαρκώνει τη σύζυγο του μεγάλου δραματουργού, η οποία βιώνει την απώλεια του παιδιού της πριν βρει κάθαρση μέσα από το θέατρο.

Όσκαρ Σκηνοθεσίας στον Πολ Τόμας Άντερσον

Το βραβείο Σκηνοθεσίας κατέκτησε επίσης ο Paul Thomas Anderson για το «One Battle After Another», καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του.

Ο Άντερσον είχε προταθεί πολλές φορές στο παρελθόν για Όσκαρ για ταινίες όπως το Magnolia και το There Will Be Blood, χωρίς όμως να έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να κατακτήσει το πολυπόθητο αγαλματίδιο.

Σημαντικές διακρίσεις σε Β΄ Ρόλους

Το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου απονεμήθηκε στον Sean Penn για την ερμηνεία του στο «One Battle After Another». Πρόκειται για το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του, μετά τις διακρίσεις του για τις ταινίες Mystic River και Milk.

Στην κατηγορία Β΄ Γυναικείου Ρόλου το βραβείο κέρδισε η Amy Madigan για την ταινία Weapons, περίπου 40 χρόνια μετά την πρώτη της υποψηφιότητα.

Ελληνική παρουσία στα Όσκαρ

Ιδιαίτερη σημασία είχε η διάκριση της ελληνικής καταγωγής casting director Cassandra Kulukundis, η οποία κέρδισε το πρώτο Όσκαρ που απονεμήθηκε ποτέ στην κατηγορία Καλύτερου Κάστινγκ για την ταινία «One Battle After Another».

Η βράβευση καταγράφηκε ως μία από τις σημαντικότερες ελληνικές παρουσίες στη φετινή διοργάνωση.

Άλλα σημαντικά βραβεία της βραδιάς

Το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας κέρδισε η νορβηγική παραγωγή Sentimental Value του Joachim Trier.

Στην κατηγορία κινουμένων σχεδίων νίκησε η ταινία KPop Demon Hunters, ενώ το τραγούδι «Golden» από την ίδια ταινία απέσπασε το Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού, αποτελώντας την πρώτη επιτυχία της K-pop στην ιστορία του θεσμού.

Το Όσκαρ Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους απονεμήθηκε στην ταινία Mr. Nobody Against Putin, η οποία καταγράφει την ιστορία ενός Ρώσου δασκάλου που αποκαλύπτει την προπαγάνδα του καθεστώτος του Vladimir Putin σχετικά με τον πόλεμο στην Ukraine.

Στα τεχνικά βραβεία ξεχώρισε η ταινία Frankenstein του Guillermo del Toro, ενώ το Όσκαρ Οπτικών Εφέ κατέκτησε το μπλοκμπάστερ Avatar: Fire and Ash.

Με τον Κόναν Ο’Μπράιαν παρουσιαστή η τελετή

Τη φετινή τελετή παρουσίασε ο Αμερικανός κωμικός Conan O’Brien, ο οποίος επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον ρόλο του οικοδεσπότη.

Η εναρκτήρια ομιλία του περιλάμβανε χιούμορ αλλά και πολιτικές αιχμές, προκαλώντας συζητήσεις στο κοινό και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η βραδιά των Όσκαρ 2026 χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε μεγάλες παραγωγές, ιστορικές διακρίσεις και σημαντικές πολιτικές αναφορές, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο της τελετής ως το σημαντικότερο κινηματογραφικό γεγονός παγκοσμίως.