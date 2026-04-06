«Όσο πέφτει στις δημοσκοπήσεις, τόσο περνάει πάνω από τον πήχη του θράσους», Μαρινάκης κατά Τσίπρα για διάγγελμα Μητσοτάκη

Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού για το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και την πρόταση για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή.

Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη: «Ίσως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα»

Ο Παύλος Μαρινάκης συνδέει την κριτική του Αλέξη Τσίπρα με τη δημοσκοπική του εικόνα, υποστηρίζοντας ότι «όσο πέφτει στις δημοσκοπήσεις» τόσο εντείνει τη ρητορική του, ενώ τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως τιμητής σε πεδία όπως το κράτος δικαίου και η οικονομία, παρά το κυβερνητικό του παρελθόν.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη σημερινή (06.04.2026) ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, την οποία χαρακτηρίζει κορύφωση της πολιτικής του «θρασύτητας». Κατά τον Παύλος Μαρινάκη, ο πρώην πρωθυπουργός επικαλέστηκε παλαιότερη απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για διαφορετικής φύσεως ασυμβίβαστο, επιχειρώντας να ταυτίσει δύο διαφορετικές συζητήσεις και να δημιουργήσει, όπως αναφέρει, «ψεύτικες εντυπώσεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντιπαραβάλλει στην κριτική αυτή την κυβερνητική ατζέντα για τις παθογένειες του «βαθέως κράτους», με αναφορές στο ψηφιακό κράτος, στην ταχύτερη απονομή συντάξεων και σε μεταρρυθμίσεις που, όπως σημειώνει, πρέπει να επιταχυνθούν.

Στην ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει ότι ο πρώην πρωθυπουργός παρέδωσε «μαθήματα» κράτους δικαίου, παραβλέποντας, όπως υποστηρίζει, τη δική του διακυβέρνηση, ενώ σε ό,τι αφορά την οικονομία του καταλογίζει βαρύ δημοσιονομικό κόστος, φορολογική επιβάρυνση και αντιφατικές τοποθετήσεις για το τραπεζικό σύστημα.

Καταλήγοντας, υποστηρίζει ότι οι πολίτες έχουν ανάγκη από λύσεις και όχι από πολιτικούς που, όπως αναφέρει, επιλέγουν «φτηνά κόλπα» και αναπαράγουν «ξεπερασμένα συνθήματα».

Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

Όσο πέφτει ο κύριος Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα πριν καν ανακοινώσει το νέο κόμμα του, τόσο περνάει πάνω από τον πήχη του θράσους, τον οποίο διαρκώς ο ίδιος ανεβάζει.

Πρώτα ο κ. Τσίπρας μας παρέδωσε «μαθήματα» κράτους δικαίου, ξεχνώντας πως ήταν ο πρωθυπουργός των παρα- υπουργείων δικαιοσύνης, των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών και των αποφυλακισμένων βαρυποινιτών. Έπειτα, «κούνησε το δάχτυλο» για την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, ενώ ήταν εκείνος που φόρτωσε τη χώρα με 100 δις και αύξησε ή επέβαλε πάνω από 30 φόρους, ενώ, λίγες μόλις μέρες νωρίτερα, μας είπε κυνικά ότι θα έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015.

Αποκορύφωμα της πολιτικής του θρασύτητας είναι η σημερινή του ανάρτηση, όπου παραθέτει προ μηνών απάντηση του Πρωθυπουργού σε ερώτηση για το πλήρες ασυμβίβαστο, δηλαδή για άλλου τύπου ασυμβίβαστο από αυτό που έθεσε σήμερα ως πρόταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπαθώντας να δημιουργήσει ψεύτικες εντυπώσεις, με τον μόνο τρόπο που ξέρει από τότε που έκανε καταλήψεις: τον «κλεφτοπόλεμο».

Οι Έλληνες πολίτες χρειάζονται λύσεις στις χρόνιες παθογένειες του βαθέως κράτους, όπως το ψηφιακό κράτος, η ταχεία απονομή συντάξεων και πολλά ακόμα που οφείλουμε να υλοποιήσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Αυτό που σίγουρα δεν χρειάζονται είναι πολιτικούς, όπως ο κ. Τσίπρας, που έχουν μάθει να πορεύονται με φτηνά κόλπα και αναπαράγουν ξεπερασμένα συνθήματα.

