Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη: «Ίσως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα»

Μία σκληρή ανάρτηση εναντίον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την πρότασή του να θεσπιστεί ασυμβίβαστο της ιδιότητας του υπουργού με εκείνη του βουλευτή, έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στα social media.

O πρώην πρωθυπουργός αναδημοσιεύει βίντεο με τις δηλώσεις Μητσοτάκη στις 22.10.2025 σύμφωνα με τις οποίες «το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή παραπέμπουν σε προεδρικά συστήματα» και επισημαίνει ότι ο κ. Μητσοτάκης άλλαξε γνώμη και πετάει πλέον την μπάλα στην εξέδρα επειδή στριμώχτηκε από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Πριν λίγους μήνες ο κύριος Μητσοτάκης δήλωνε πόσο διαφωνεί με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Σήμερα, εμφανώς στριμωγμένος από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, άλλαξε γνώμη. Για να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα. Ίσως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

