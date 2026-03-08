Όταν η επένδυση στη γυναίκα γίνεται κέρδος για την ανθρωπότητα

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι γιορτή. Η θεσμοθέτησή της από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1977 υπήρξε η κατάληξη μακρόχρονων διεκδικήσεων που ξεκίνησαν από τη μήτρα του εργατικού κινήματος και της σοσιαλιστικής σκέψης των αρχών του 20ού αιώνα.

Το 2026 το επίσημο σύνθημα του Διεθνούς Φόρου για την ημέρα είναι: «Give to Gain» – «Δώσε για να κερδίσεις», ενθαρρύνοντας μια νοοτροπία γενναιοδωρίας και συνεργασίας.

Στην πρώτη ματιά ακούγεται αισιόδοξο: Όταν δίνουμε στις γυναίκες πρόσβαση σε εκπαίδευση, υγεία, χρηματοδότηση, ασφάλεια, χρόνο, σεβασμό, τελικά κερδίζουμε όλοι – πιο υγιείς οικογένειες, πιο δυνατές οικονομίες, πιο δημιουργικές κοινωνίες, λιγότερη βία.

Η πραγματικότητα όμως είναι σκληρή: Σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν χώρες και περιοχές όπου:

η γυναίκα εξακολουθεί να αμείβεται 10–30% λιγότερο για την ίδια δουλειά

η μητρότητα εξακολουθεί να θεωρείται «ποινή καριέρας»

η έμφυλη βία παραμένει η πιο διαδεδομένη μορφή βίας παγκοσμίως

σε πολλές οικογένειες το «βαρύ» φορτίο της φροντίδας (παιδιά, ηλικιωμένοι, άρρωστοι) πέφτει σχεδόν αποκλειστικά στις γυναίκες

οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται δραματικά σε κέντρα λήψης αποφάσεων (πολιτική, διοίκηση εταιρειών, ακαδημαϊκή ηγεσία)

Συμπερίληψη δεν είναι Πολυτέλεια

Το 2026, η συζήτηση έχει ωριμάσει. Ξέρουμε πια ότι η χειραφέτηση δεν αφορά μόνο τη δυτική, προνομιούχο γυναίκα. Αφορά τη γυναίκα που παλεύει για την επιβίωση σε εμπόλεμες ζώνες, τη μετανάστρια, τη γυναίκα με αναπηρία. Αν η ισότητα δεν είναι συμπεριληπτική, τότε δεν είναι πραγματική ισότητα.

«Δεν είμαι ελεύθερη όσο οποιαδήποτε γυναίκα είναι ανελεύθερη, ακόμα και αν οι δεσμοί της είναι πολύ διαφορετικοί από τους δικούς μου» – Audre Lorde

Καταλήγοντας, η 8η Μαρτίου είναι μια μέρα για να κοιτάξουμε πίσω με ευγνωμοσύνη για όσα κερδήθηκαν και μπροστά με αποφασιστικότητα για όσα υπολείπονται.

Η ισότητα των φύλων δεν είναι μια «γυναικεία υπόθεση», αλλά μια θεμελιώδης προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την εδραίωση της δημοκρατίας.

