Όταν ο Τσακ Νόρις έγινε θρύλος: Η παράνομη, αλλά επική μονομαχία του με τον Μπρους Λι στο Κολοσσαίο

Ήταν ένα παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο που σημάδεψε ανεξίτηλα τις ταινίες δράσης της δεκαετίας του ‘80, δημιουργώντας έναν χαρακτήρα πασίγνωστο και διαχρονικό, χωρίς να είναι στην πραγματικότητα αληθινός ηθοποιός.

Πέθανε ο θρυλικός ηθοποιός και μαχητής Τσακ Νόρις

Γιατί ο Τσακ Νόρις, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 86 του χρόνια, ήταν ο βασιλιάς του καράτε που συμβόλιζε, επί δεκαετίες, και θα συνεχίζει να συμβολίζει την υπερφυσική σωματική δύναμη, την αιώνια μάχη, και τη μεγάλη νίκη του καλού εναντίον του κακού.

Κατά τη διάρκεια της κινηματογραφικής του καριέρας, ωστόσο, η οποία ακολούθησε τη θητεία του ως δασκάλου πολεμικών τεχνών, υπήρξε μια επική μάχη, στην οποία ο ίδιος δεν ήταν νικητής. Παρ’ όλα αυτά, έμεινε στην ιστορία για την ένταση, την αληθοφάνεια και την ατελείωτη διάρκειά της.

Ο λόγος για τη συγκλονιστική μονομαχία που είχε με τον επίσης θρυλικό πρωταγωνιστή Μπρους Λι, στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο, την ταινία του 1972 «Way of the Dragon» (σ.σ. στην Ελλάδα είχε προβληθεί με τον… απίστευτο τίτλο «Ο Κίτρινος Πράκτωρ εναντίον της Μαφίας»).

Μέσα στο εμβληματικό Κολοσσαίο, οι δύο ήρωες παλεύουν σώμα με σώμα επί δέκα ολόκληρα λεπτά, σε μια αναμέτρηση μέχρι τελικής πτώσης, την οποία τελικά κερδίζει ο Μπρους Λι, ο οποίος υποδυόταν τον καλό της υπόθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν παράνομα, καθώς δεν επιτρέπονταν τέτοιου είδους μαγνητοσκοπήσεις στο σημαντικό αρχαίο μνημείο της Ρώμης. Έτσι λοιπόν, πρωταγωνιστές και συνεργείο μπήκαν στο μνημείο υποδυόμενοι τους τουρίστες και γύρισαν κρυφά την επίμαχη σκηνή.

Οι δύο πασίγνωστοι πρωταγωνιστές ταινιών δράσης και μετρ των πολεμικών τεχνών είχαν γνωριστεί τέσσερα χρόνια πριν το γύρισμα της θρυλικής αυτής κινηματογραφικής σκηνής σε ένα τουρνουά καράτε. Εκεί ξεκίνησε η φιλία τους, η οποία συνεχίστηκε με πολλές ώρες κοινής εκπαίδευσης και αρκετούς αγώνες.

Πώς βγήκαν τα ανέκδοτα με τον Τσακ Νόρις

Εκτός από πρωταγωνιστής αρκετών ταινιών δράσης, ωστόσο, ο Τσακ Νόρις υπήρξε, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 κυρίως, πηγή έμπνευσης για εκατοντάδες ανέκδοτα, κάποια πετυχημένα κι άλλα πάλι καθόλου, με κεντρικό ήρωα τον ίδιο, που διαδόθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η μόδα αυτή ξεκίνησε από τη δημοφιλή εκπομπή της αμερικανικής τηλεόρασης «Late Night» όταν ο παρουσιαστής της Κόναν Ο’Μπράιεν, που παρουσίασε προ ημερών την τελετή απονομής των Όσκαρ, σατίριζε, σε αρκετά επεισόδια, την τηλεοπτική σειρά του Τσακ Νόρις, με τίτλο «Walker, Texas Ranger» η οποία, μάλιστα, σημείωνε πολύ υψηλή θεαματικότητα. Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήραν οι διαδικτυακές χιουμοριστές ομάδες και η παραγωγή σχετικών memes αυξήθηκε κατακόρυφα.

Κάπως έτσι, ο Νόρις άρχισε να διαγράφει μια δεύτερη καριέρα ως καλτ πρωταγωνιστής σε ανέκδοτα τα οποία, επί σειρά ετών, πολλαπλασιάζονταν με απίστευτη ταχύτητα στις ανδροπαρέες. Τα περισσότερα αναφέρονται στην ασυναγώνιστη σωματική του δύναμη και τις τεράστιες δυνατότητές του στις πολεμικές τέχνες, τη σκληρότητά του αλλά και το στοιχείο του άφθαρτου, του αθάνατου:

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα!» λέει ένα από αυτά ενώ ανάμεσα σε εκείνα που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς είναι τα εξής: «Ο Τσακ Νόρις δεν κάνει πους-απς. Σπρώχνει τη Γη προς τα κάτω», «Ο Θεός πιστεύει στον Τσακ Νόρις», «Η γιαγιά του Chuck Norris πλέκει συρματόπλεγμα», «Δεν υπάρχουν ιπτάμενοι δίσκοι. Ο Τσακ Νόρις κάνει δισκοβολία», «Όταν ο Τσακ Νόρις γυμνάζεται, το μηχάνημα δυναμώνει», «Ο Τσακ Νόρις δεν αφήνει μηνύματα. Αφήνει προειδοποιήσεις», « Ο Τσακ Νόρις δεν ξυρίζεται, ακονίζει το ξυράφι στα γένια του», «Όταν ο Τσακ Νόρις θελήσει ένα αυγό, τότε ανοίγει στη μέση την κότα»…

Ο ίδιος ο Τσακ Νόρις υποδέχτηκε θετικά το παγκόσμιο αυτό χιουμοριστικό κύμα, αποκήρυσσε ωστόσο τα ανέκδοτα εκείνα που άγγιζαν τα όρια της υπερβολής και της προσβολής.

