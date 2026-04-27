Οταν οι μεγάλες αλήθειες παραμερίζονται

Πριν λίγες ημέρες κλήθηκα στη ραδιοφωνική εκπομπή του Παναγιώτη Ρηγόπουλου, να μιλήσω για την κυριαρχία του ψεύδους στην ελληνική κοινωνία. Περιέγραψα τις ευθύνες των κομμάτων που προωθούν μόνο ψέματα κατά της κυβέρνησης και ποτέ δεν ασχολούνται με τα σοβαρά που θα έπρεπε να της προσάψουν.

Εφερα πολλά παραδείγματα όπως ότι λένε πως έχουμε μια κυβέρνηση υποδίκων ενώ από το 2019 που κυβερνούν δεν υπάρχει καμία δίκη για στέλεχος της. Ποιοι το λένε αυτό; Ο ΣΥΡΙΖΑ με δυο καταδικασμένους υπουργούς και το ΠΑΣΟΚ με φυλακισμένους υπουργούς.

Μίλησα για την τεράστια ευθύνη των ΜΜΕ που από το πρωί μέχρι το βράδυ προωθούν τα ψεύδη και αυτούς που τα λένε. Ενα από τα πολλά παραδείγματα, η υπερ-προβολή της ταραχοποιού και ψεύτρας Κωνσταντοπούλου. Και τέλος μίλησα για μέρος της ελληνικής κοινωνίας που για το ψέμα δεν θέλει καμία απόδειξη, ενώ για την αλήθεια τούς πας 100 ισχυρές αναμφίβολες αποδείξεις και δεν πιστεύουν καμία.

Μετά πέρασα σε μεγάλες αλήθειες που συναντούν την απόλυτη αδιαφορία όλων. Κανείς δεν τις μνημονεύει. Μετά από 20 χρόνια βίας και ξυλοδαρμών, η χαρά έχει επιστρέψει στα γήπεδα που κατακλύζονται από οικογένειες, παιδιά, γυναίκες. Για πρώτη φορά ο ανεύθυνος οδηγός που σκοτώνει τον πεζό στο πεζοδρόμιο ή ο σύζυγος που ξυλοκοπά τη γυναίκα του πάνε φυλακή.

Υπάρχουν εκατοντάδες παρόμοιες αλήθειες που ενώ έχουν φοβερή σημασία και ουσία, είναι εκτός συζητήσεων. Θα σας πω σήμερα μια ακόμη, πάρα πολύ σοβαρή.

Με το πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, 3.000.000 Ελληνες έκαναν εντελώς δωρεάν καρδιολογικές εξετάσεις. Πάνω από 10.000 βρέθηκαν με προβλήματα και κυριολεκτικά ΠΡΟΛΑΒΑΝ. Στη συνέχεια μπήκαν σε θεραπείες, πάλι εντελώς δωρεάν και σώθηκαν. Αντίστοιχοι είναι οι αριθμοί στο ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ για τον καρκίνο του μαστού. Πάνω από 65.000 γυναίκες βρέθηκαν με καρκίνο -οι 30.000 τον πρόλαβαν στο αρχικό στάδιο.

Μιλούν για αυτά οι διακινητές του ψεύδους; Οχι. Μιλούν για εξαφανισμένα βαγόνια, μπαζώματα, τις σαθρές κατηγορίες της Κοβέσι που όλες θα πάνε αρχείο. Και από κοντά μέρος της ελληνικής κοινωνίας, που για αντί για τα σπουδαία, ασχολείται μόνο με τον οχετό της λάσπης και της κατασυκοφάντησης. Ανίκανη και αδιάφορη να αξιολογήσει οτιδήποτε.

