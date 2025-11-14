Όταν οι σφαίρες βρήκαν το σπίτι γεμάτο ζωή: Η οικογένεια του επιχειρηματία στη Ρόδο μέσα στη μεζονέτα την ώρα της επίθεσης

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της ένοπλης επίθεσης στη Ρόδο, καθώς διαπιστώθηκε ότι την ώρα των πυροβολισμών η οικογένεια του επιχειρηματία βρισκόταν μέσα στη μεζονέτα. Οι δράστες έριξαν 14 σφαίρες προς το ισόγειο και τοποθέτησαν μαύρο στεφάνι στην είσοδο, σε μια ξεκάθαρη επίδειξη εκφοβισμού.

Οι ένοπλοι φαίνεται πως προσέγγισαν από το πίσω μέρος του οικοπέδου και πυροβόλησαν επανειλημμένα προς την πρόσοψη του ισογείου, στοχεύοντας τις μπαλκονόπορτες που οδηγούν στο σαλόνι και την κουζίνα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο επιχειρηματίας, η σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον επάνω όροφο της κατοικίας, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για να μην υπάρξουν τραυματισμοί.

Από το σημείο περισυνελέγησαν 14 κάλυκες, πιθανότατα 9 χιλιοστών, ενώ εντός του σπιτιού βρέθηκαν θραύσματα βολίδων σε καθιστικό και κουζίνα, τα οποία δείχνουν επαναλαμβανόμενες βολές από σταθερή θέση. Η επίθεση εκτελέστηκε σιωπηλά και μεθοδικά, προτού οι δράστες απομακρυνθούν από το σημείο χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το μαύρο στεφάνι κηδείας που εντοπίστηκε στην κεντρική είσοδο της μεζονέτας. Τοποθετημένο σε εμφανές σημείο, θεωρείται μήνυμα εκφοβισμού και πιθανή προειδοποίηση προς τον επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης και της διασκέδασης.

Η αστυνομία εξετάζει επαγγελματικές και οικονομικές διαφορές, καθώς και παλαιότερες εντάσεις που θα μπορούσαν να συνδέονται με το συμβάν. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας και στη χαρτογράφηση των διαδρομών προσέγγισης και διαφυγής των δραστών.

Η βαλλιστική εξέταση στο μικροσκόπιο

Η βαλλιστική έρευνα αναμένεται να δώσει καθοριστικές απαντήσεις για το είδος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε, την απόσταση και γωνία βολής, καθώς και για το εάν εμπλέκονται περισσότερα από ένα όπλα. Η αντιπαραβολή με παλαιότερες υποθέσεις θα δείξει εάν πρόκειται για γνωστό όπλο “σε χρήση” σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Το σενάριο της επίδειξης ισχύος ή προειδοποίησης παραμένει το επικρατέστερο, ενώ οι αρχές εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο – από επαγγελματική διαμάχη μέχρι συμβόλαιο εκφοβισμού.

