«Ό,τι έκαναν στο παιδί μου, θέλω να τους το κάνουν καθημερινά και να σαπίσουν στη φυλακή», συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς

Στην Ελλάδα και κυρίως στην Κεφαλονιά παραμένουν συγκλονισμένοι με τον θάνατο της 19χρονη Μυρτούς, με την γενέτειρά της, την Κεφαλονιά να είναι «παγωμένη» μετά τον χαμό του κοριτσιού που άφησε την τελευταία του πνοή στο Αργοστόλι ύστερα από ανακοπή που υπέστη από χρήση κοκαΐνης.

Κεφαλονιά: Tι απαντά ο ιδιοκτήτης του καταλύματος για τις κάμερες στην υπόθεση της Μυρτούς

Μάλιστα την ώρα που φίλοι και συγγενείς της Μυρτούς ψάχνουν απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβη στο κορίτσι το μοιραίο βράδυ της 14ης Απριλίου στο Αργοστόλι, ο ένας από τους τρεις κατηγορούμενος «σπάει τη σιωπή του» μέσα από το κελί του στις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείται. Ο λόγος για τον 23χρονο φίλο της 19χρονης, που τη συνόδευσε το Airbnb, στην Κεφαλονιά, προκειμένου να κάνουν χρήση κοκαΐνης, την οποία τους προμήθευσε ο 26χρονος πρώην αθλητής της άρσης βαρών.

Ο 23χρονος, που για την οικογένεια της Μυρτούς είναι ο άνθρωπος που παγίδευσε το 19χρονο κορίτσι, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και δίνει τη δική του εκδοχή στα γεγονότα. «Εκείνο το βράδυ που πήγα με την Μυρτώ στο δωμάτιο, έβαλα περούκα και βάφτηκα. Όταν ο 26χρονος έβγαλε έξω την Μυρτώ, ο λόγος που εγώ έμεινα στο δωμάτιο ήταν για να βγάλω περούκα, ρούχα και να ξεβαφτώ. Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται περί μαστροπείας. Δεν εμπλέκομαι σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση», είπε.

Στη συνέχεια υποστήριξε αυτό που έχει πει εξαρχής, πως έκανε, δηλαδή, παρέα με την Μυρτώ και πως εκείνο το βράδυ πήγαν στο δωμάτιο για να ακούσουν μουσική και να τραβήξουν βίντεο για το TikTok. «Με την Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν από 1,5 χρόνο σε έναν γάμο στην Κεφαλονιά και αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Δεν είναι πρόσφατη η γνωριμία μας. Το Πάσχα πήγα στην Κεφαλονιά και βρεθήκαμε 2 – 3 φορές για καφέ και για ποτό», ανέφερε.

Παράλληλα, η μητέρα της αδικοχαμένης Μυρτούς μίλησε στο Live News, και τα λόγια της ήταν γροθιά στο στομάχι. Η γυναίκα τόνισε ότι έχασε ολόκληρη τη ζωή της.

«Τι να σας πω, έχασα όλη τη ζωή μου. Η Μυρτώ δεν έπινε ούτε καφέ, μόνο νερό και χυμό. Έκανα δύο δουλειές για να μην της λείπει τίποτα. Στο νοσοκομείο, οι γιατροί όλοι ασχολήθηκαν, έπεσαν πάνω στο παιδί μου. Αυτοί που σκότωσαν το παιδί είχαν σχέδιο, να εξαφανίσουν το παιδί. Γιατί να μου το πετάξουν στον δρόμο; Γιατί να μην την πάνε νοσοκομείο, ή έστω να μας πάρουν ένα τηλέφωνο. Ό,τι έκαναν στο παιδί μου, θέλω να τους το κάνουν καθημερινά και να σαπίσουν στη φυλακή. Πρέπει να προστατεύσουμε τα άλλα παιδιά, εγώ έχασα ό,τι είχα να χάσω, η ζωή μου ήταν η Μυρτώ. Δεν ξέρω γιατί ήθελαν να την εξαφανίσουν, μπορεί να είχαν άλλους σκοπούς, να ήθελαν να την εκμεταλλευτούν», τόνισε η μητέρα της Μυρτούς.

Τα μηνύματα της 19χρονης με τον σύντροφό της

Η Μυρτώ, λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία της πνοή είχε βγει αρχικά βόλτα με τον σύντροφό της. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο σύντροφος την πήγε στο σημείο όπου είχε δώσει ραντεβού με τον 23χρονο φίλο της η 19χρονη. Ωστόσο, στα μηνύματα η Μυρτώ ενημερώνει τον σύντροφό της για το πού είναι ενώ του ζητάει να πάει κι αυτός από το Airbnb για να βρεθούν.

Τρίτη 00:43

Μυρτώ: (στέλνει βίντεο) Πάει το ξανθό

Σύντροφος: Χαχαχαχα το ξανθό δεν φεύγει ποτέ

Μυρτώ: (στέλνει βίντεο)

Σύντροφος: Σπίτι σου είσαι; Με γράφεις;

Μυρτώ: Όχι μωρό μου. Είμαι με τον (23χρονο)

Σύντροφος: Οκ

Μυρτώ: Θέλεις να έρθεις να σε δω λίγο;

Σύντροφος: …

Μυρτώ: Με είδες πριν και δεν μας χαιρέτησες

Σύντροφος: Πού ρε;

Μυρτώ: Στην παραλία

Σύντροφος: Στο ορκίζομαι, δεν σε είδα

Μυρτώ: Εντάξει μωρό μου. Σε πιστεύω

Τρίτη 09:10 π.μ.

Σύντροφος: Ακούς; Μπρο…

«Είμαι κι εγώ θύμα»

Στο στόχαστρο των αρχών από την πρώτη στιγμή βρίσκεται και ο 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα, ο οποίος επικοινώνησε τελευταίος με την Μυρτώ μέσω μηνυμάτων, πριν αυτή καταρρεύσει από τη χρήση κοκαΐνης. Πρόκειται για τον άνθρωπο που έκανε βιντεοκλήση και αντάλλασσε μηνύματα μαζί της μέσα στη νύχτα, ενώ είναι εκείνος που της έστειλε με IRIS το ποσό των 220 ευρώ, το οποίο η Μυρτώ χρησιμοποίησε για κλείσει το δωμάτιο Airbnb.

«Από την στιγμή που βρέθηκα σε αυτόν τον κυκεώνα, θα υποστώ ό,τι είναι να υποστώ» είπε, μιλώντας στο Live News ο 66χρονος άνδρας που εξετάζεται από τις Αρχές σχετικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Και συμπλήρωσε: «Μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια. Της λέω δεν έχεις κάπου να πας σε μία φίλη σου, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις; Λέει ‘όχι, δεν έχω κανέναν’. Και της έστειλα μέσω IRIS 220 ευρώ».

Αυτή είναι η εξήγηση που έδωσε για το χρηματικό ποσό που έστειλε στο 19χρονο κορίτσι. Ο 66χρονος τόνισε πως τον χρησιμοποίησαν για να του πάρουν χρήματα. «Μετά το κατάλαβα. Πρέπει να είχαν ξεμείνει από λεφτά στην Κεφαλονιά, είχε περάσει και το Πάσχα. Και από κει και πέρα σκέφτηκαν εμένα. Ήξερε (ο 23χρονος) ότι για 100 ευρώ και για 200 ευρώ δεν θα αρνιόμουν. Καταλάβατε; Και έπαιξαν το ‘θέατρο’ αυτό της δήθεν κοπέλας που έχει πρόβλημα», είπε.

Ο 66χρονος μάλιστα, αποκάλυψε πως είχε δώσει στο παρελθόν λεφτά και στον 23χρονο παρά το γεγονός ότι τον έχει δει, όπως λέει, μόνο δύο φορές στη ζωή του. «Είχε ανάγκη από χρήματα και εγώ τον βοήθησα. Μου είπε ότι έχει πρόβλημα με τους δικούς της στην Κεφαλονιά, ότι δεν τον αποδέχονται και τα υπόλοιπα. Μιλάγαμε καμιά φορά όταν ερχόταν στην Αθήνα. Μου ζήτησε μία φορά λεφτά. Πριν καιρό. Πρέπει να του έστειλα δύο κατοστάρικα, τρία κατοστάρικα. Κάτι τέτοιο. Γιατί είχε κάτι προβλήματα και δεν μπορούσε να πληρώσει το σπίτι. Δεν ξέρω αν ήταν το ενοίκιο, δεν με αφορούσε. Δεν ρωτάω εγώ».

Για την τελευταία βιντεοκλήση με την Μυρτώ, είπε: «Στις 05:04 χτύπησε το τηλέφωνό μου. Σκοτάδια. Ξύπνησα και με είχε πάρει ο 23χρονος και μου είπε ότι έχει το τηλέφωνό της που είναι κλειστό και τι να το κάνει. Επί λέξει. Μου είπε ότι τη Μυρτώ την στείλανε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και τότε τον ρώτησα γιατί, τι κάνατε και μου λέει ‘κάναμε κόκα’. Κάτι τέτοιο και έπαθε σπασμούς, έβγαλε αφρούς. Μου λέει ‘όχι εντάξει την πήγαμε στο νοσοκομείο και έχω το τηλέφωνο’. Και του είπα τότε να πας να το παραδώσει στο νοσοκομείο».

Η κλήση τους τερματίστηκε στις 05:12 το πρωί. Δύο λεπτά αργότερα, ο 23χρονος βγήκε από το δωμάτιο και ξανακάλεσε τον 66χρονο και συνομίλησαν, αυτήν τη φορά για 23 λεπτά. «Εντωμεταξύ δεν μου το είχε κλείσει το τηλέφωνο. Δεν μου το έκλεισε, δηλαδή μιλάγαμε και μου λέει ‘φτάνω στο νοσοκομείο αλλά είναι η Αστυνομία απ’ έξω’ και τον ρώτησα κι εγώ ‘γιατί είναι η Αστυνομία απ’ έξω, τι έχει γίνει;’ μου λέει ‘φοβάμαι να πάω’».

Τελικά, τον ξανακάλεσε στις 06:09 για να του πει ότι άφησε το κινητό σε μία καφετέρια. «Αυτή ήταν η τελευταία φορά που μίλησα μαζί του. Δεν μου είπε τι έγινε, τι συνέβη. Τίποτα. Ότι την βγάλανε έξω. Αυτά τα διάβασα από τις εφημερίδες μετά. Έπεσα για ύπνο, με είχαν ξενυχτήσει όλη τη νύχτα και ξύπνησα την άλλη μέρα και στέλνω ένα μήνυμα κατά τις 13:00 ‘τι έγινε με την κοπέλα’. Και μου στέλνει ένα μήνυμα με μία λέξη μόνο ‘πέθανε’. Έπαθα σοκ. Δεν πήρα κανέναν τηλέφωνο. Δεν ξαναεπικοινώνησα μαζί του, με το που είπε ‘πέθανε’ κατευθείαν άνοιξα τηλεόραση και κατάλαβα μετά τι έγινε».

Εντύπωση πάντως προκαλεί ότι ενώ όλοι γνώριζαν με ποιον συνομιλούσε εκείνο το βράδυ η 19χρονη Μυρτώ, ο 23χρονος στην πρώτη του κατάθεση δεν αναφέρθηκε καν στον 66χρονο άνδρα, ενώ εκείνος με τη σειρά του είπε πως νόμιζε πως ήταν μόνη της η Μυρτώ στις βιντεοκλήσεις που έκαναν. «Δεν κούνησε καθόλου το κινητό δεξιά και αριστερά για να δω ότι ήταν και ο άλλος (ο 23χρονος). Σας λέω ότι μόνο αυτή είδα. Ξεκάθαρα».

Υπενθυμίζεται ότι ο 66χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές για να καταθέσει την προηγούμενη Τετάρτη. Την επόμενη μέρα κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση ενώ παρέδωσε και το κινητό του τηλέφωνο.

