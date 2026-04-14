Ουάσιγκτον: Ολοκληρώθηκαν οι απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Έπειτα από περίπου δύο ώρες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ολοκληρώθηκε η συνάντηση των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λάιτερ και Νάντα Χαμάντεχ, στο πλαίσιο απευθείας συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση της Ουάσιγκτον.

Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για νέα συνάντηση, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει σύνδεση με τις παράλληλες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν.

Νωρίτερα, λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ισραηλινή πλευρά προτείνει σχέδιο διαίρεσης του Λιβάνου σε τρεις ζώνες, με παρατεταμένη παρουσία του στρατού στον νότο, στο πλαίσιο της προσπάθειας ελέγχου της περιοχής και αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, στην πρώτη ζώνη ο ισραηλινός στρατός θα διατηρεί τον έλεγχο από τη συνοριακή περιοχή έως τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», σε βάθος περίπου οκτώ χιλιομέτρων από τα σύνορα, με την ανάπτυξη σημαντικών δυνάμεων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, υπό το πρόσχημα της ολοκλήρωσης του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Η συνάντηση μεταξύ του πρέσβη του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιεχιέλ Λάιτερ, και της πρέσβειρας του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Χαμάντεχ, ολοκληρώθηκε ύστερα από περίπου δύο ώρες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σηματοδοτώντας μία από τις σπάνιες απευθείας επαφές μεταξύ των δύο χωρών σε υψηλό επίπεδο.

«Βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά της εξίσωσης»

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιεχιέλ Λάιτερ, μίλησε σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με εκπροσώπους του Λιβάνου, εκφράζοντας θετική αποτίμηση για την εξέλιξη των επαφών.

«Ανακαλύψαμε σήμερα ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά της εξίσωσης, και αυτό είναι το πιο θετικό αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να έχουμε», ανέφερε σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό διπλωμάτη, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών συζητήθηκε το ζήτημα ενός «σαφώς οριοθετημένου συνόρου» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, το οποίο αποτελεί βασικό θέμα στις διπλωματικές επαφές των δύο χωρών.

Ο Λάιτερ τόνισε ότι η ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση της χώρας του.

«Καταστήσαμε απολύτως σαφές ότι η ασφάλεια των πολιτών μας δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αυτό γίνεται κατανοητό από την κυβέρνηση του προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν», δήλωσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την εξέλιξη των συνομιλιών ως θετικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης.

«Αυτή ήταν μια νίκη για τη λογική, για την υπευθυνότητα και για την ειρήνη», σημείωσε.

Με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες επιδιώκουν να προωθήσουν διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές σε μια περίοδο έντασης στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία για επόμενη συνάντηση μεταξύ των δύο διπλωματών.

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η συνάντηση είχε προγραμματιστεί εδώ και περίπου έναν μήνα, πριν από τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

«Όπως έχει καταστήσει σαφές ο πρόεδρος, δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των διαπραγματεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ και των συνομιλιών Ισραήλ – Λιβάνου», ανέφερε ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Πρέπει να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ»

«Το Ιράν παρέσυρε τον λιβανικό λαό σε έναν πόλεμο και δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως προστάτης του Λιβάνου», πρόσθεσε.

«Η Χεζμπολάχ είναι τρομοκρατική οργάνωση που δεν αξίζει να έχει θέση. Πρέπει να αφοπλιστεί πλήρως και οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν αυτόν τον στόχο. Το Ιράν δεν θα επιτραπεί να υπαγορεύει το μέλλον του Λιβάνου. Οι συνομιλίες αυτές αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας», συνέχισε.

Παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον ενέκρινε πρόσφατα νέα ανθρωπιστικά προγράμματα ύψους 58,8 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την παροχή σωτήριας βοήθειας σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο αμάχους στον Λίβανο που έχουν εκτοπιστεί λόγω των συνεχιζόμενων ισραηλινών βομβαρδισμών.

Η αμερικανική πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για σταθεροποίηση της κατάστασης στην περιοχή, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης και των επιπτώσεων του πολέμου στον άμαχο πληθυσμό.

