Περισσότερες από έξι εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προβάλλει «τεράστια επιτεύγματα», όμως η στρατιωτική υπεροχή δεν έχει μετατραπεί σε καθαρό πολιτικό όφελος.

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, η σύγκρουση έχει αποδυναμώσει, αλλά δεν έχει εξουδετερώσει τους βασικούς αντιπάλους του Ισραήλ, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δέχεται αυξανόμενη πίεση στο εσωτερικό.

Το Ιράν παραμένει λειτουργικό

Ο πόλεμος παρουσιάστηκε από την ισραηλινή πλευρά ως επιχείρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθοριστική νίκη απέναντι στην Τεχεράνη και να ενισχύσει τη θέση του Νετανιάχου.

Παρά τα εκτεταμένα ισραηλινά και αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα, αλλά και την εξόντωση ανώτερων στελεχών της ιρανικής ηγεσίας, το Ιράν εξακολουθεί να εμφανίζει αντοχή.

Τα αποθέματα πυρηνικού υλικού παραμένουν, η ικανότητα εκτόξευσης πυραύλων έχει επιβεβαιωθεί στην πράξη, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει να ασκεί επιρροή στα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί στη Γάζα, ενώ η Χεζμπολάχ συνεχίζει να εκτοξεύει ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ από τον Λίβανο, κρατώντας ενεργό ένα ακόμη μέτωπο.

«Στρατηγική αποτυχία» λέει Ισραηλινός αναλυτής

Ο Ντάνι Σιτρινόβιτς, ανώτερος ερευνητής για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, δήλωσε στο Reuters ότι ο Νετανιάχου δεν κερδίζει τον πόλεμο πολιτικά.

Όπως ανέφερε, υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε όσα είχε υποσχεθεί στην αρχή της εκστρατείας και στο αποτέλεσμα που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση «στρατηγική αποτυχία».

Πτώση στις δημοσκοπήσεις

Οι πολιτικοί κίνδυνοι για τον 76χρονο Ισραηλινό πρωθυπουργό αυξάνονται, καθώς οι βουλευτικές εκλογές αναμένονται έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Έρευνα της Agam Labs του Εβραϊκού Πανεπιστημίου, στις 11 Απριλίου, έδειξε ότι μόλις το 10% των Ισραηλινών θεωρεί επιτυχημένο τον πόλεμο.

Η στήριξη προς τον Νετανιάχου υποχώρησε στο 34%, από 40% στην αρχή της σύγκρουσης, ενώ περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες αξιολόγησαν αρνητικά ή πολύ αρνητικά την ηγεσία του.

Ο ίδιος απορρίπτει την κριτική, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ πέτυχε ιστορικά αποτελέσματα. «Υπάρχουν τεράστια επιτεύγματα. Πρόκειται για ιστορική αλλαγή. Καταστρέψαμε το πυρηνικό πρόγραμμα. Καταστρέψαμε τους πυραύλους. Καταστρέψαμε το καθεστώς», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Στρατιωτική ισχύς χωρίς καθαρό τέλος

Αναλυτές σημειώνουν ότι η ισραηλινή επιχείρηση στηρίχθηκε κυρίως στην αεροπορική ισχύ, πετυχαίνοντας τακτικά αποτελέσματα, χωρίς όμως να διαμορφώσει σαφές στρατηγικό πλαίσιο για την έξοδο από τη σύγκρουση.

Ο Αβίβ Μπουσίνσκι, πρώην σύμβουλος του Νετανιάχου, εκτίμησε ότι ο πόλεμος αρχικά ενίσχυσε τη θέση του πρωθυπουργού, η οποία είχε πληγεί μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, αλλά στη συνέχεια η υποστήριξη άρχισε να μειώνεται.

Ο ίδιος εξέφρασε επιφυλάξεις και για την αποτελεσματικότητα των στοχευμένων δολοφονιών, σημειώνοντας ότι πάντα υπάρχει κάποιος που αντικαθιστά όσους εξοντώνονται.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, η αρχική εκτίμηση ήταν ότι η επιχείρηση θα ολοκληρωνόταν μέσα σε τρεις εβδομάδες. Αντί γι’ αυτό, εξελίχθηκε σε ευρύτερη αντιπαράθεση με περιφερειακές και διεθνείς προεκτάσεις.

Ορμούζ, Κόλπος και κόστος πολέμου

Ειδικοί εκτιμούν ότι η σύγκρουση αποτέλεσε σημείο καμπής και για την Ουάσινγκτον, καθώς το Ιράν έδειξε ότι μπορεί να αντέξει μια αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και να ασκήσει πίεση μέσω απειλών κατά ενεργειακών υποδομών στον Περσικό Κόλπο και μέσω της επιρροής του στο Ορμούζ.

Ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, πρώην διαπραγματευτής των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, εκτίμησε ότι οι μεγαλύτερες συνέπειες μπορεί να αφορούν τα αραβικά κράτη του Κόλπου, τα οποία θα χρειαστεί να διαχειριστούν μια πιο σκληρή ιρανική ηγεσία.

Από την πλευρά του, ο Αμπντουλαζίζ Σάγκερ, επικεφαλής του Gulf Research Center στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε ότι τα κράτη του Κόλπου ενδέχεται να αποδεχθούν το ρίσκο αυξημένης έντασης με το Ιράν, ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Το κόστος της πολεμικής προσπάθειας για τον ισραηλινό προϋπολογισμό ανέρχεται σε περίπου 11,5 δισεκατομμύρια δολάρια, με μεγάλο μέρος του ποσού να αφορά αμυντικές δαπάνες, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών του Ισραήλ.

