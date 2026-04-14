Ο διευθυντής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, δήλωσε ότι η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών πραγματοποίησε επιχειρήσεις «στην καρδιά της Τεχεράνης» κατά τη διάρκεια της πρόσφατης στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Μιλώντας σε εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, ο επικεφαλής της Μοσάντ στάθηκε στον ρόλο των μυστικών πληροφοριών στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι η υπηρεσία συνέβαλε άμεσα στα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων.

«Παρείχαμε ακριβείς πληροφορίες»

Όπως ανέφερε ο Νταβίντ Μπαρνέα, η Μοσάντ παρείχε «ακριβείς πληροφορίες» στην ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, βοηθώντας στον εντοπισμό και την καταστροφή πυραύλων που, σύμφωνα με τον ίδιο, απειλούσαν το Ισραήλ.

Ο ίδιος, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η αποστολή της υπηρεσίας δεν θεωρείται ολοκληρωμένη, σημειώνοντας πως η συνέχιση των επιχειρήσεων είχε σχεδιαστεί ήδη από πριν.

«Δεν θεωρήσαμε ότι η αποστολή αυτή θα ολοκληρωνόταν άμεσα με τη λήξη των μαχών. Σχεδιάσαμε εντατικά ώστε η εκστρατεία μας να συνεχιστεί και να αποδώσει αποτελέσματα ακόμη και μετά τα πλήγματα στην Τεχεράνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Mossad Director David Barnea: Our mission will only be complete when the extremist regime in Iran is replaced. We did not believe the mission would be finished immediately after the fighting subsided, but we did plan—indeed carefully—that our campaign would continue and be… pic.twitter.com/WvIaNQX54N — Clash Report (@clashreport) April 14, 2026

Στόχος η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Ο επικεφαλής της Μοσάντ ανέφερε ότι η ευθύνη της υπηρεσίας θα ολοκληρωθεί «μόνο όταν αντικατασταθεί αυτό το ριζοσπαστικό καθεστώς», περιγράφοντας την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ως στρατηγικό στόχο.

«Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι η αποστολή μας. Δεν θα μείνουμε αδρανείς μπροστά σε μια ακόμη υπαρξιακή απειλή», πρόσθεσε ο Νταβίντ Μπαρνέα, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη συνέχεια της ισραηλινής στάσης απέναντι στην Τεχεράνη.

