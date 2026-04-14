Μήνυμα στην Ουάσινγκτον μέσω Μακρόν – Ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Πεζεσκιάν προς Ευρώπη: Πιέστε τις ΗΠΑ για συμφωνία – «Η διπλωματία η μόνη λύση»
14 Απρ. 2026 14:23
Pelop News

Έκκληση προς τις ευρωπαϊκές χώρες να εντείνουν τις προσπάθειές τους, προκειμένου να ενθαρρύνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλήξουν σε συμφωνία, απηύθυνε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, τονίζοντας ότι η διπλωματία παραμένει η πλέον αποτελεσματική οδός για την επίλυση των διαφορών.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο της Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν, ο Ιρανός ηγέτης υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ως διαμεσολαβητής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί αμοιβαία κατανόηση σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, η διαδικασία έχει «κολλήσει» λόγω υπερβολικών απαιτήσεων και έλλειψης πολιτικής βούλησης από πλευράς ανώτατων αξιωματούχων των ΗΠΑ. «Παρά την αμοιβαία κατανόηση σε τεχνικό επίπεδο, οι υπερβολικές απαιτήσεις και η απουσία πολιτικής βούλησης έχουν παρεμποδίσει την επίτευξη συμφωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν στάθηκε επίσης στη σημασία της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του επιδιώκει τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού.

Όπως επισήμανε, οποιαδήποτε απειλή στην περιοχή θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το παγκόσμιο εμπόριο, δεδομένου ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές «αρτηρίες» του πλανήτη, μέσω της οποίας διακινείται μεγάλο μέρος της διεθνούς παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το μήνυμα της Τεχεράνης έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με τις διπλωματικές πρωτοβουλίες να εντείνονται και τη διεθνή κοινότητα να αναζητά διέξοδο μέσω διαλόγου, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

