Σάντσεθ: «Η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τον πόλεμο»

Μετά τη συνάντηση που είχε στο Πεκίνο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο Πέδρο Σάντσεθ τόνισε «Οποιαδήποτε προσπάθεια μπορούμε να καταβάλουμε, ειδικά από χώρες που έχουν την ικανότητα για διάλογο και δεν έχουν συμμετάσχει ενεργά σε αυτόν τον παράνομο πόλεμο… Πιστεύω ότι αυτές οι προσπάθειες όχι μόνο είναι ευπρόσδεκτες, αλλά είναι και πραγματικά απαραίτητες», πρόσθεσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Σάντσεθ είπε ότι βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, η γυναίκα του οποίου κατηγορείται για διαφθορά και μία από τις κορυφαίες δυτικές φωνές που αντιτίθενται στον «παράνομο» πόλεμο που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, επανέλαβε στους δημοσιογράφους ότι βρίσκεται «στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Παρά τη διεθνή καταδίκη και τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση στη σύγκρουση που πυροδοτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έπειτα από ενάμιση μήνα εχθροπραξιών που έχουν πλήξει τη Μέση Ανατολή.

«Αυτό που θέλουμε είναι να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο, και σήμερα αυτό το διεθνές δίκαιο παραβιάζεται κυρίως από μία χώρα, η οποία είναι η κυβέρνηση του Ισραήλ», σχολίασε ο Σάντσεθ.

«Η πλειοψηφία των πολιτών της χώρας μας δεν θέλει πόλεμο (…) και θέλει να μην υπάρχει ατιμωρησία, ότι (…) οι γενοκτονίες, όπως αυτή που βλέπουμε στη Γάζα, που ελπίζουμε να μην επαναληφθούν στον Λίβανο, δεν θα είναι εγκλήματα που μένουν ατιμώρητα», συνέχισε.

Από την πλευρά του, ο Σι ζήτησε τον «πλήρη» σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών στη Μέση Ανατολή, διαβεβαιώνοντας ότι το Πεκίνο θα συνεχίσει να διαδραματίζει «εποικοδομητικό» ρόλο στην αναζήτηση ειρήνης.

Κίνα: Οι 4 προτάσεις του Τζίνπινγκ για την λήξη του πολέμου

Σε αυτό το εξαιρετικά τεταμένο διεθνές πλαίσιο, ο Σάντσεθ δήλωσε επίσης ότι συζήτησε με τον Κινέζο πρόεδρο την ανάγκη «μεταρρύθμισης» της διεθνούς τάξης ώστε να γίνει «πολύ πιο συμπεριληπτική, πιο αντιπροσωπευτική, πιο δημοκρατική» και έτσι «να αναγνωριστεί περισσότερο η πολύπλευρη πραγματικότητα του σημερινού κόσμου».

Ο Ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κίνα για τέταρτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια, επανέλαβε την επιθυμία του για μια «πολύ πιο ισορροπημένη» οικονομική σχέση μεταξύ ΕΕ και Κίνας, επιθυμώντας να «κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διορθώσει» την «τρέχουσα εμπορική ανισορροπία».

