Η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής των θαλάσσιων μεταφορών μέσω του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ, σε μια προσπάθεια να αποφύγει νέα κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να στηρίξει την επανεκκίνηση των διπλωματικών συνομιλιών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πηγή που γνωρίζει τις εσωτερικές διαβουλεύσεις ανέφερε ότι η πιθανή αυτή κίνηση δείχνει πως η ιρανική πλευρά δεν επιθυμεί να δοκιμάσει τα όρια του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία.

Στόχος η αποφυγή νέας έντασης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φέρονται να εξετάζουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων, με στόχο την παράταση της εκεχειρίας. Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει στην εφαρμογή ναυτικού αποκλεισμού, με σκοπό τον περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στόχος είναι να πραγματοποιηθούν νέες συνομιλίες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα.

Η προσωρινή παύση της ναυτιλιακής δραστηριότητας για λίγες ημέρες θεωρείται από ορισμένες πηγές ρεαλιστική επιλογή, ώστε να αποφευχθεί κάποιο επεισόδιο που θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα τις εύθραυστες προσπάθειες διαλόγου.

Ρευστή παραμένει η στάση της Τεχεράνης

Παρά το σενάριο αποκλιμάκωσης, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης θα μπορούσε να αλλάξει στάση, επιχειρώντας να δείξει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός μπορεί να αμφισβητηθεί χωρίς άμεσες συνέπειες.

Μια τέτοια εξέλιξη, ωστόσο, θα αύξανε τον κίνδυνο νέας έντασης στην περιοχή, με πιθανές επιπτώσεις όχι μόνο στις διπλωματικές προσπάθειες, αλλά και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου

Οι αγορές πετρελαίου παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο.

Η Τεχεράνη έχει περιορίσει σχεδόν όλες τις μη ιρανικές μεταφορές μέσω της περιοχής, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενεργοποιήσει τον δικό τους ναυτικό αποκλεισμό.

Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών για πιθανή αποκλιμάκωση, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν, με το Brent να κινείται κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι.

Ένδειξη αποκλιμάκωσης βλέπουν οι αναλυτές

Η Ρέιτσελ Ζιέμπα, ανώτερη ερευνήτρια στο Center for a New American Security, εκτίμησε ότι μια ενδεχόμενη διακοπή των αποστολών θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μήνυμα αποκλιμάκωσης.

Όπως ανέφερε, εάν το Ιράν πράγματι σταματήσει προσωρινά τις αποστολές, αυτό θα δείξει ότι επιδιώκει να αποφύγει την επιστροφή σε έναν θερμό πόλεμο. Σύμφωνα με την ίδια, οι αγορές ενδέχεται να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην προοπτική συμφωνίας, παρά στις βραχυπρόθεσμες διαταραχές στην προσφορά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η αναλύτρια της Control Risks, Ανισέ Μπασίρι Ταμπρίζι, σημείωσε ότι μια προσωρινή παύση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών.

Όπως εκτίμησε, η Τεχεράνη ενδέχεται να έχει περισσότερα οφέλη παρά απώλειες από μια τέτοια κίνηση, καθώς δεν θα αποτελούσε μεγάλη παραχώρηση, αλλά θα μπορούσε να ενισχύσει το κλίμα διαλόγου.

Η ιρανική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο, γεγονός που δείχνει τον ευαίσθητο χαρακτήρα των διαβουλεύσεων.

