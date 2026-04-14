Μακρόν – Στάρμερ συγκαλούν σύνοδο για τα Στενά του Ορμούζ – Σχέδιο πολυεθνικής αποστολής

Στόχος η προστασία της ναυσιπλοΐας μετά το τέλος των συγκρούσεων – Ξεχωριστή πρωτοβουλία από τις ΗΠΑ

Μακρόν – Στάρμερ συγκαλούν σύνοδο για τα Στενά του Ορμούζ – Σχέδιο πολυεθνικής αποστολής
14 Απρ. 2026 14:11
Pelop News

Σε μια κρίσιμη διπλωματική πρωτοβουλία προχωρούν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, οι οποίοι θα συμπροεδρεύσουν την Παρασκευή από το Παρίσι βιντεοδιάσκεψη «μη εμπολέμων χωρών».

Αντικείμενο της συνόδου είναι η διερεύνηση συγκρότησης μιας πολυμερούς και αμιγώς αμυντικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων, η συγκεκριμένη αποστολή θα είναι διακριτή από τις στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκοντας έναν ανεξάρτητο και συντονισμένο διεθνή ρόλο στην περιοχή.

Ανάλογη επιβεβαίωση υπήρξε και από την Ντάουνινγκ Στριτ, με εκπρόσωπο να κάνει λόγο για «πολυεθνικό, συντονισμένο και ανεξάρτητο σχέδιο προστασίας των διεθνών θαλάσσιων μετακινήσεων», το οποίο θα ενεργοποιηθεί μετά το τέλος των συγκρούσεων.

Μέχρι στιγμής, ούτε το Παρίσι ούτε το Λονδίνο έχουν δώσει λεπτομέρειες για τη σύνθεση της συνόδου, αν και –όπως έγινε γνωστό– δεκάδες χώρες έχουν ήδη συμμετάσχει σε προπαρασκευαστικές επαφές σε επίπεδο αρχηγών στρατιωτικών επιτελείων.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Το Ιράν έχει ουσιαστικά μπλοκάρει εδώ και έναν μήνα τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στον πόλεμο που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του.

Μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας και την αποτυχία των αμερικανοϊρανικών διαπραγματεύσεων, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, μέτρο που τέθηκε σε ισχύ από χθες.

Η ιδέα για μια διεθνή αποστολή συνοδείας πλοίων είχε τεθεί ήδη από τον Μάρτιο από τον Εμανουέλ Μακρόν, ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές «αρτηρίες» του πλανήτη.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό, βασικό ζητούμενο των επαφών είναι ο καθορισμός του πλαισίου της αποστολής, αλλά και ο συντονισμός με τις παράκτιες χώρες της περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοχή της πρωτοβουλίας.

