Reuters: Ιραν και ΗΠΑ επιστρέφουν στις συζητήσεις, ποιες είναι οι «κόκκινες» γραμμές

Σε λίγες ώρες ξεκινούν οι συνομιλίες στην Ουάσινγκτον για εκεχειρία και στον Λίβανο, το Reuters -επικαλούμενο πηγές κοντά στις δύο κυβερνήσεις- αναφέρει πως ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να επιστρέψουν και πάλι στο τραπέζι του διαλόγου ξανά στο Πακιστάν.

Το Ισλαμαμπάντ έχει δηλώσει ήδη ότι επιθυμεί να φιλοξενήσει ξανά τις δύο αποστολές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις ειρηνευτικές διαδικασίες.

Αν και από τις προηγούμενες συνομιλίες δεν βγήκε «λευκός καπνός», ΗΠΑ και Ιράν δήλωσαν εμμέσως πλην σαφώς πως οι διπλωματικές διαδικασίες -έστω με συμμάχους και γείτονες χώρες- θα συνεχιστούν για να αποκατασταθεί η ηρεμία στην περιοχή.

Η ιρανική αντιπροσωπεία που βρέθηκε στο Πακιστάν για τις συνομιλίες, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «παράλογες απαιτήσεις» τη στιγμή που ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς (που βρέθηκε στο Ισλαμαμπάντ) σχολίασε πως οι αμερικανικές προτάσεις ήταν απολύτως λογικές.

Από την ημέρα που κατέρρευσαν οι συνομιλίες, οι ΗΠΑ επέβαλαν ναυτικό μπλόκο στα ιρανικά λιμάνια, με την Τεχεράνη να απειλεί να στείλει στον βυθό της θάλασσας τα εχθρικά πλοία.

Σκληρή γραμμή Βανς έναντι της Τεχεράνης: «Στους Ιρανούς η ευθύνη για τη συνέχεια»

Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει πως αρχίζουν ξανά οι συνομιλίες.

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ιρανών»

Σε συνέντευξη που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, υπενθύμισε τις «κόκκινες γραμμές» των ΗΠΑ στέλνοντας το μήνυμα πως είναι στο χέρι του Ιράν να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Τζέι Ντι Βανς επανέλαβε πως η κυβέρνηση Τραμπ Τραμπ απαιτεί, μεταξύ άλλων, να της παραδοθεί όλη η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει στην κατοχή της η Ισλαμική Δημοκρατία.

Υπάρχουν αναφορές πως το Ιράν έκανε πρόταση να καθυστερήσει για 5 χρόνια το πυρηνικό του πρόγραμμα, κάτι που οι ΗΠΑ απέρριψαν κατευθείαν,

«Θέλουμε να βγει από τη χώρα το υλικό αυτό», να «έχει τον έλεγχό του» η Ουάσιγκτον, είπε στο Fox News ο Αμερικανός αντιπρόεδρος και πρόσθεσε πως είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί, με «επαληθεύσεις», ότι το Ιράν δεν θα παράγει ουράνιο εμπλουτισμένο κατά υψηλό βαθμό στο μέλλον.

«Είναι ένα πράγμα το ότι οι Ιρανοί λένε πως δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είναι άλλο να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να είναι εγγυημένο πως δεν θα γίνει αυτό», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά κι επανέλαβε ότι παρουσίασε τις «κόκκινες γραμμές» της Ουάσιγκτον στους συνομιλητές του.

Κατ’ αυτόν, οι Ιρανοί «έκαναν ένα βήμα», και «γι’ αυτό νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξαν ενθαρρυντικές ενδείξεις, αλλά δεν έφθασαν αρκετά μακριά».

Η Τεχεράνη σημείωσε χθες ότι οι δυο πλευρές βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, αλλά «δυστυχώς, γίναμε μάρτυρες συνεχών μαξιμαλιστικών απαιτήσεων από την αμερικανική πλευρά», όπως το έθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



