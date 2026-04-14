 Σκληρή γραμμή Βανς έναντι της Τεχεράνης: «Στους Ιρανούς η ευθύνη για τη συνέχεια»

Σε μία περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, ξεκαθάρισε τη στάση της κυβέρνησης Τραμπ μετά την ολοκλήρωση των άκαρπων διαπραγματεύσεων με το Ιράν στο Πακιστάν. Με δηλώσεις του στο δίκτυο Fox News, ο κ. Βανς τόνισε ότι η πρόοδος των διπλωματικών επαφών εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τις αποφάσεις της Τεχεράνης, επισημαίνοντας ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ιρανών».

Οι «κόκκινες γραμμές» για το ουράνιο

Η αμερικανική πλευρά, υπό την ηγεσία του Αντιπροέδρου, έθεσε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ επιτακτικούς όρους για την ασφάλεια στην περιοχή. Κεντρικό αίτημα παραμένει η πλήρης παράδοση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις ΗΠΑ.

«Επιθυμούμε το υλικό αυτό να βγει εκτός της χώρας και να τεθεί υπό τον έλεγχο της Ουάσιγκτον», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βανς, προσθέτοντας πως δεν αρκούν οι διαβεβαιώσεις, αλλά απαιτούνται αυστηροί μηχανισμοί επαλήθευσης που θα εγγυώνται ότι το Ιράν δεν θα προχωρήσει σε υψηλού βαθμού εμπλουτισμό στο μέλλον.

Το μέτωπο των Στενών του Ορμούζ

Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων τέθηκε και το κρίσιμο ζήτημα της ναυσιπλοΐας. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος υπογράμμισε την προσμονή της Ουάσιγκτον για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, τα οποία τελούν υπό καθεστώς περιορισμών από τα τέλη Φεβρουαρίου. Το άνοιγμα των Στενών αποτελεί, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της τρέχουσας εκεχειρίας. Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος Τραμπ διαμήνυσε πως οποιαδήποτε ιρανική απόπειρα παραβίασης του αποκλεισμού των λιμανιών θα αντιμετωπιστεί με στρατιωτική ισχύ.

Για το Βατικανό

Πέρα από τα στενά γεωπολιτικά ζητήματα, ο Τζέι Ντι Βανς πήρε θέση και στην ένταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Μετά τις επικρίσεις του Προέδρου Τραμπ προς τον Ποντίφικα για τη στάση του στο Μεσανατολικό, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Βατικανό να περιοριστεί σε «ηθικά και πνευματικά ζητήματα».

«Θα ήταν προτιμότερο το Βατικανό να αφήνει τη χάραξη πολιτικής στον Πρόεδρο των ΗΠΑ», ανέφερε, απαντώντας στο αντιπολεμικό κήρυγμα του Πάπα που είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της αμερικανικής ηγεσίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



