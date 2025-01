Ουάσινγκτον: Τα πιθανά αίτια της σύγκρουσης αεροπλάνου με ελικόπτερο ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες γιατί και πολλά σενάρια για το πώς συνέβη η αεροπορική τραγωδία στον αέρα της Ουάσιγκτον όταν ένα αεροπλάνο συγκρούστηκε με ένα ελικόπτερο στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ.

Ανθρώπινα μέλη ανέσυραν τα σωστικά συνεργεία από τις όχθες του ποταμού Πότομακ στην Ουάσιγκτον όπου συνετρίβη το αεροπλάνο με 64 επιβαίνοντες τα ξημερώματα της Πέμπτης (30.01.2025) μετά τη σύγκρουσή του με ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού με τριμελές πλήρωμα. Τα ερωτήματα για την τραγωδία στην Ουάσινγκτον είναι πολλά την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο.

Καθώς οι έρευνες για πιθανούς επιζώντες από την αεροπορική τραγωδία συνεχίζονται σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, ανθρώπινα λείψανα και συντρίμμια του αεροσκάφους ξεβράζονται από την πλευρά της Βιρτζίνια του ποταμού όπως μετέδωσε το CBS News. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ομάδα δυτών ανέσυρε το ένα από τα δύο μαύρα κουτιά – από το επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines που συνετρίβη κοντά στο Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη και αναμένεται να δώσει απαντήσεις.

Το αεροσκάφος, όπως πηγή στο CNNi είχε διαλυθεί σε πολλά κομμάτια – όπως φαίνεται και στις πρώτες εικόνες από τα συντρίμμια – ενώ το ελικόπτερο Black Hawk, έχει αναποδογυρίσει, αλλά φαίνεται να είναι ως επί το πλείστο άθικτο. Παράλληλα, έχουν ανασυρθεί ορισμένες αποσκευές.

Το CBS News μετέδωσε νωρίτερα πως είχαν ανασυρθεί 19 πτώματα, ενώ και οι ελπίδες μειώνονται για τον εντοπισμό επιζώντων στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ.

«Ο Θεός να ευλογεί τις ψυχές τους», ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας πως «ενημερώνεται» για το φρικτό περιστατικό.

Αργότερα, μέσω Truth Social, ο Ρεπουμπλικάνος έκρινε πως η αεροπορική καταστροφή «θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί», καθώς αρκούσε το στρατιωτικό ελικόπτερο να κάνει ελιγμό, να μη βρεθεί στην πορεία του αεροσκάφους που προσέγγιζε για να προσγειωθεί. «Το ελικόπτερο κατευθυνόταν απευθείας πάνω στο αεροπλάνο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η νύχτα ήταν καθαρή, τα φώτα (προσέγγισης) του αεροπλάνου άστραφταν, γιατί το ελικόπτερο δεν έκανε άνοδο ή κάθοδο ή στροφή», διερωτήθηκε και πρόσθεσε «Γιατί ο πύργος ελέγχου δεν είπε στο ελικόπτερο τι να κάνει, αντί να το ρωτάει αν είχε δει το αεροπλάνο»;

«Άσχημη κατάσταση, είναι φανερό πως θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί», συμπλήρωσε και έκλεισε με τη φράση «διόλου καλό» με κεφαλαία γράμματα.

Αξιωματούχος του αμερικανικού Πενταγώνου ανέφερε πως το ελικόπτερο έκανε «εκπαιδευτική πτήση».

Ο νέος υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διαβεβαίωσε πως θα γίνει «διεξοδική έρευνα». Το επιβατικό αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Γουίτσιτα (Κάνσας) και ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην Ουάσιγκτον στις 21:00 (τοπική ώρα· στις 04:00 ώρα Ελλάδας). Συγγενείς επιβατών που έσπευσαν στο αεροδρόμιο είπαν πως δεν τους δόθηκαν σχεδόν καθόλου πληροφορίες από αξιωματούχους, διαμαρτύρονταν πως έμαθαν περισσότερα από ΜΜΕ.

Στις ΗΠΑ είχε να καταγραφτεί δυστύχημα με την εμπλοκή επιβατικού αεροσκάφους από τον Φεβρουάριο του 2009.

Την ίδια ώρα, «φως» στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση αναμένεται να ρίξουν τα λεγόμενα «μαύρα κουτιά» του επιβατικού αεροπλάνου. Μέχρι στιγμής, μια ομάδα δυτών εντόπισε ένα από αυτά, ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές αν πρόκειται για τη συσκευή εγγραφής φωνής του πιλοτηρίου ή εκείνη που αποθηκεύει δεδομένα για την απόδοση του αεροπλάνου.

Η στιγμή της σύγκρουσης:

Εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο που εξετάζουν τη σύγκρουση του ελικοπτέρου με το αεροσκάφος προσπαθούν να κατανοήσουν πώς το εξελιγμένο σύστημα εναέριου χώρου της Ουάσινγκτον δεν μπόρεσε να αποτρέψει το δυστύχημα.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) θα ηγηθεί της έρευνας σχετικά με τη συντριβή στον αέρα πάνω από τον ποταμό Potomac της Ουάσινγκτον με τους ερευνητές να εξετάζουν πώς και γιατί έγινε η σύγκρουση.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφές πώς ένα επιβατικό αεροσκάφος με σύγχρονη τεχνολογία και με τους ελεγκτές κυκλοφορίας σε μικρή απόσταση συγκρούστηκε με ένα στρατιωτικό αεροσκάφος πάνω από την πρωτεύουσα της χώρας.

Ο εναέριος χώρος γύρω από την Ουάσινγκτον είναι συχνά γεμάτος αεροπλάνα που πετούν χαμηλά πάνω από την πόλη για να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Ρίγκαν και ελικόπτερα – στρατιωτικά, πολιτικά και που μεταφέρουν υψηλόβαθμους πολιτικούς ή αξιωματούχους – που πετούν τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.

Ωστόσο, η τοποθεσία του αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν καθιστά τις πτήσεις μία από τις πιο περίπλοκες διαδικασίες για πιλότους που πετούν στις ΗΠΑ, δήλωσε ένας πρώην ερευνητής ατυχημάτων της FAA.

«Όχι μόνο είναι (ένα από) τα πιο πολυσύχναστα, είναι και το πιο περίπλοκο αεροδρόμιο», δήλωσε ο David Soucie, αναλυτής ασφάλειας του CNN.

«Υπάρχουν περιορισμοί πτήσεων σχετικά με το πού μπορεί κανείς να πετάξει, τι είδους προσεγγίσεις πρέπει να κάνει, ενώ υπάρχουν απαιτήσεις σχετικά με το πόσο γρήγορα πρέπει να πραγματοποιούν απογειώσεις και προσγειώσεις αυτά τα αεροπλάνα».

Ο ανώτερος ανταποκριτής του CBS News σε θέματα μεταφορών και εθνικής εμβέλειας Kris Van Cleave λέει ότι το αεροσκάφος της American Eagle βρισκόταν μόλις «μερικές εκατοντάδες πόδια από το έδαφος» όταν συγκρούστηκε με το στρατιωτικό ελικόπτερο. «Ήταν πολύ κοντά στην προσγείωση», λέει ο Van Cleave.

«Ήταν στα τελευταία βήματα της τελικής του προσέγγισης. Είναι πιθανό, ανάλογα με το σημείο που συγκρούστηκαν τα δύο αεροσκάφη, οι πιλότοι του αεροπλάνου να μην είδαν καν το ελικόπτερο να έρχεται».

Ο ειδικός και αναλυτής του CBS News σε θέματα ασφάλειας μεταφορών Robert Sumwalt συμφώνησε. Ο Sumwalt, πρώην πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, δήλωσε ότι, στα δεδομένα του ραντάρ, φαινόταν ότι το αεροπλάνο «έκανε αριστερή στροφή για να ευθυγραμμιστεί με τον διάδρομο 33. Βρισκόταν κάτω από τα 300 πόδια όταν ξαφνικά τα δεδομένα από την τροφοδοσία του ραντάρ σταμάτησαν. Αυτό λοιπόν μας λέει ότι αυτό συνέβη σε σχετικά χαμηλό ύψος.

Washington D.C. Mayor Muriel Bowser says the “focus now is rescuing people” but would not comment on fatalities or possible survivors. pic.twitter.com/lOryuxacNc

— MSNBC (@MSNBC) January 30, 2025