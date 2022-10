Ουάσινγκτον: Τιμήθηκε ο Ζελένσκι με αφορμή την επέτειο του «ΟΧΙ»

Με μια λαμπρή τελετή που έγινε στο Ινστιτούτο της Ειρήνης στην Ουάσινγκτον το «Ίδρυμα για την Ημέρα του ΟΧΙ» βράβευσε για 12η συνεχόμενη χρονιά τους σύγχρονους ήρωες της εποχής μας, οι οποίοι δεν διστάζουν να πουν το δικό τους «όχι» απέναντι στις αυταρχικές δυνάμεις που αντιμάχονται την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία.

Στην εφετινή εκδήλωση βραβεύτηκαν με το «Βραβείο Θάρρους ΟΧΙ» ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η Ιρανή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια, Μασίχ Αλινετζάντ, παρουσία επιφανών στελεχών της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και του πολιτικού κόσμου της Ουάσιγκτον.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος τη διεθνή κοινότητα να μην διστάζει να λέει «όχι» απέναντι στον φασισμό.

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία

Το βραβείο εκ μέρους του κ. Ζελένσκι παρέλαβε η πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Οξάνα Μαρκάροβα, από τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν. Κατά την ομιλία του, ο κ. Σάλιβαν δεσμεύθηκε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία, εξήρε την πρωτοφανή γενναιότητα του ουκρανικού λαού, και έκανε λόγο για έναν αδικαιολόγητο και απρόκλητο πόλεμο από την πλευρά της Ρωσίας. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο γνωστό περιστατικό που έγινε Νησί των Φιδιών, λέγοντας ότι η απάντηση των ουκρανικών δυνάμεων στο ρωσικό τελεσίγραφο ήταν «δεν θα παραδοθούμε, πηγαίνετε να ‘όχι’».

Παίρνοντας την σκυτάλη, η Ιρανή δημοσιογράφος, Μασίχ Αλινετζάντ, δήλωσε πως αυτό που την φοβίζει περισσότερο είναι ότι όλοι οι δικτάτορες του κόσμου είναι ενωμένοι σαν μια γροθιά, την ώρα που οι χώρες του ελεύθερου κόσμου εμφανίζονται να είναι περισσότερο διχασμένες από ποτέ. Η Μασίχ Αλινετζάντ ζει εξόριστη στις ΗΠΑ, καθώς διώκεται από την ιρανική κυβέρνηση λόγω της ακτιβιστικής της δράσης. Μάλιστα, αναδείχθηκε πρόσφατα σε ένα πρόσωπο που έδωσε νέα πνοή στις διαδηλώσεις που συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα κατά της υποχρεωτικότητας της μαντίλας.

Επιπλέον, με το «Βραβείο Προσφοράς ΟΧΙ» τιμήθηκε ο Ελληνοαμερικανός βετεράνος, Τζορτζ Πόππας, ο οποίος είχε πολεμήσει στην Εθνική Αντίσταση και στη συνέχεια όταν μετανάστευσε στις ΗΠΑ πολέμησε με τον αμερικανικό στρατό στον Πόλεμο της Κορέας. Λόγω της προχωρημένης του ηλικίας, το βραβείο παρέλαβε ο γιος του, Άντριου Πόππας, όντας ο ίδιος τετράστερος στρατηγός που έχει υπό την εποπτεία του το μεγαλύτερο Σώμα του αμερικανικού στρατού. Όπως δήλωσε ο κ. Πόππας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «ο πατέρας μου με έμαθε τι σημαίνει να υπηρετείς, τι σημαίνει να έχεις τιμή και ακεραιότητα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο έζησε τη ζωή του και αυτές είναι οι αξίες που μας μετέδωσε. Το να τιμάται για την ημέρα του OXI, που αντανακλά το θάρρος όλων των Ελλήνων και ενέπνευσε τον κόσμο, είναι κάτι για το οποίο σας ευχαριστώ».

President @ZelenskyyUa accepts the Oxi Courage award for his courageous leadership defending Ukraine… and for saying NO (Oxi) to terrorism and hate. #oxicourage pic.twitter.com/fINLchtzmj

— Oxi Day Foundation (@oxidayfndation) October 28, 2022