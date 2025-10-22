Ουγκάντα: Μετωπική σύγκρουση λεωφορείων και τουλάχιστον 46 νεκροί!

Δυστυχώς τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση πολλών οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο στην Ουγκάντα.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης όταν συγκρούστηκαν δύο λεωφορεία που ταξίδευαν σε αντίθετες κατευθύνσεις ενώ προσπαθούσαν να προσπεράσουν ένα φορτηγό και ένα αυτοκίνητο.

Ένα από τα λεωφορεία έστριψε για να αποφύγει τη σύγκρουση, αναφέρει το BBC, αλλά με τη σειρά του προσέκρουσε σε διερχόμενα οχήματα με αποτέλεσμα να ανατραπούν και άλλα οχήματα.

Αρχικά η αστυνομία έκανε λόγο για 63 νεκρούς, αλλά αναθεώρησε προς τα κάτω τον απολογισμό γιατί είχε συμπεριλάβει κατά λάθος θύματα που ήταν αναίσθητα.

Τα αίτια της τραγωδίας είναι υπό διερεύνηση.

Ο πρόεδρος της χώρας Μουσεβενί διέταξε να δοθούν 5 εκατ. σελίνια (1.236 ευρώ) σε κάθε οικογένεια των θυμάτων και 1 εκατ. σελίνια (247 ευρώ) στους τραυματίες.

