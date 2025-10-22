Ουγκάντα: Μετωπική σύγκρουση λεωφορείων και τουλάχιστον 46 νεκροί!

Ο πρόεδρος της χώρας Μουσεβενί διέταξε να δοθούν 5 εκατ. σελίνια (1.236 ευρώ) σε κάθε οικογένεια των θυμάτων και 1 εκατ. σελίνια (247 ευρώ) στους τραυματίες

22 Οκτ. 2025 18:44
Pelop News

Δυστυχώς τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση πολλών οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο στην Ουγκάντα.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης όταν συγκρούστηκαν δύο λεωφορεία που ταξίδευαν σε αντίθετες κατευθύνσεις ενώ προσπαθούσαν να προσπεράσουν ένα φορτηγό και ένα αυτοκίνητο.

Ένα από τα λεωφορεία έστριψε για να αποφύγει τη σύγκρουση, αναφέρει το BBC, αλλά με τη σειρά του προσέκρουσε σε διερχόμενα οχήματα με αποτέλεσμα να ανατραπούν και άλλα οχήματα.

Αρχικά η αστυνομία έκανε λόγο για 63 νεκρούς, αλλά αναθεώρησε προς τα κάτω τον απολογισμό γιατί είχε συμπεριλάβει κατά λάθος θύματα που ήταν αναίσθητα.

Τα αίτια της τραγωδίας είναι υπό διερεύνηση.

Ο πρόεδρος της χώρας Μουσεβενί διέταξε να δοθούν 5 εκατ. σελίνια (1.236 ευρώ) σε κάθε οικογένεια των θυμάτων και 1 εκατ. σελίνια (247 ευρώ) στους τραυματίες.
