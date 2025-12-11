Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου

Επιπλέον, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 19.546 παιδιά απομακρύνθηκαν βίαια προς τη Ρωσία.

11 Δεκ. 2025 18:09
Pelop News

Στην Ουκρανία, 676 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου το 2022, ενώ περισσότερα από 2.000 έχουν τραυματιστεί.

Την πληροφορία αυτή μετέδωσε το πρακτορείο Ukrinform, επικαλούμενο δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Γενικού Εισαγγελέα της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Ουκρανικής Επιτροπής Προστασίας (UCP), κατά την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, 676 παιδιά έχασαν τη ζωή τους και 2.293 τραυματίστηκαν.

