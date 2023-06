Ουκρανία: Αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων του ρωσικού πλήγματος στην γενέτειρα του Ζελένσκι

Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση δυνάμεων της Ρωσίας στην πόλη Κρεβί Ρι στην κεντρική Ουκρανία, που είναι η γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αυξάνεται συνέχεια.

Τα πλήγματα των Ρώσων στη γενέτειρα του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τη βιομηχανική πόλη Κρεβί Ρι, σήμερα (13.6.2023) τα χαράματα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές.

«Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, ένας άλλος παραμένει κάτω από τα συντρίμμια, 28 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, από τους οποίους 12 νοσηλεύονται», ανέφερε μέσω της εφαρμογής Telegram ο Ολεκσάντρ Βιλκούλ, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πόλης Κρεβί Ρι.

Video shows aftermath of what officials said was a “massive missile attack” by Russia on civilian buildings in the Ukrainian city of Kryvyi Rih. At least 3 people were reportedly killed and 25 wounded pic.twitter.com/7I42sOGhXJ

— Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) June 13, 2023