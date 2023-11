Ουκρανία: Χειροβομβίδα σε σακούλα δώρου σκότωσε 39χρονο ταγματάρχη

Μια χειροβομβίδα που δόθηκε ως δώρο γενεθλίων σκότωσε στενό συνεργάτη του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας Βάλερι Ζαλούζνι.

Ο ταγματάρχης Γενάντι Τσαστιακόφ, 39 ετών, είχε επιστρέψει στο διαμέρισμά του με δώρα από τους συναδέλφους του και τα άνοιγε με τον γιο του όταν εξερράγη η χειροβομβίδα.

Ο ταγματάρχης σκοτώθηκε και ο 13χρονος γιος του τραυματίστηκε σοβαρά.

Η έκρηξη χαρακτηρίστηκε αρχικά ως «τραγικό ατύχημα» και ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο απηύθυνε έκκληση στο κοινό να περιμένει το αποτέλεσμα της επίσημης έρευνας. Η αστυνομία δήλωσε ότι η έκρηξη στο διαμέρισμα της οικογένειας στα δυτικά προάστια του Κιέβου ήταν «αποτέλεσμα απρόσεκτου χειρισμού πυρομαχικών».

Σύντομα όμως προέκυψε ότι στο διαμέρισμα είχαν βρεθεί άλλες πέντε χειροβομβίδες. Ο Κλιμένκο δήλωσε ότι ήταν δώρο από συνάδελφό του στο στρατό, σύμφωνα με το BBC.

Ukraine’s Chief of the General Staff Deputy, Gennadiy Chastyakov, was killed when a bomb in a gift sent to his home exploded. pic.twitter.com/l9gAPbYGuM

— Intelligence FRONT (@Intelligencefnt) November 6, 2023