Ουκρανία: Χρήση βομβών διασποράς από τους Ρώσους καταγγέλλει ο ΟΗΕ

«Αξιόπιστες αναφορές» για αρκετές περιπτώσεις όπου ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυρομαχικά διασποράς σε κατοικημένες περιοχές στην Ουκρανία έχει λάβει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όπως υπενθύμισε, η χρήση αδιακρίτως τέτοιων όπλων μπορεί να ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου.

«Λόγω των συνεπειών τους σε μια εκτεταμένη περιοχή, η χρήση πυρομαχικών διασποράς σε κατοικημένες περιοχές δεν συνάδει με τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που πρέπει να τηρούνται κατά τις εχθροπραξίες», δήλωσε η εκπρόσωπος Λιζ Θρόσελ στους δημοσιογράφους με έδρα τη Γενεύη.

Oil depot in Okhtyrka, Sumy region (northern Ukraine) was destroyed by a vacuum bomb. This type of weapon is known as the most deadly non-nuclear bomb. Its use is prohibited by Geneva Convention. #StopRussia #StandingWithUkraine pic.twitter.com/6FSxLIVT3x

— UkraineWorld (@ukraine_world) February 28, 2022