Ουκρανία: Εγκλωβισμένοι σε ορυχείο 77 εργάτες στο Ντονέτσκ μετά από βομβαρδισμό

Σε ορυχείο του Ντονέτσκ έχουν παγιδευτεί εβδομήντα επτά ανθρακωρύχοι, ύστερα από τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στο ορυχείο που προκλήθηκε από βομβαρδισμό, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας RIA.

«Ως αποτέλεσμα βομβαρδισμού από (τις ουκρανικές δυνάμεις), η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο ορυχείο Ζασιάντκο στο Ντονέτσκ διακόπηκε, 77 ανθρακωρύχοι παραμένουν κάτω από τη γη», μετέδωσε το RIA, επικαλούμενο την εδαφική άμυνα των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αυτονομιστών της περιφέρειας.

NATO proxy #Ukraine #Zelensky regime daily bombardment of Kievsky district of #Donetsk continues

As a result of shelling the Zasyadko mine is left without power

76 miners trapped underground pic.twitter.com/J79MsZzNbT

— Malinka🔸Tanya P (@Malinka1102) June 17, 2022