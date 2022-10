Ουκρανία: Επίθεση με drone κατά της Σεβαστούπολης στην Κριμαία – Χτυπήθηκε η ναυαρχίδα της Ρωσίας ΒΙΝΤΕΟ

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της Σεβαστούπολης, στην Κριμαία, όπου εδρεύει ο στόλος της Ρωσίας στην Μαύρη Θάλασσα.

Η επίθεση άρχισε στις 04:20 του Σαββάτου (τοπική ώρα) και, σύμφωνα τουλάχιστον με πληροφορίες από τη ρωσική πλευρά, περιλάμβανε εννέα ιπτάμενα και επτά θαλάσσια drone.

Τουλάχιστον ένα πολεμικό σκάφος της Ρωσίας χτυπήθηκε κατά την επίθεση, παραδέχτηκε η Ρωσία, αν και πρόσθεσε ότι οι ζημιές δεν ήταν σοβαρές.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα ήταν ήταν η φρεγάτα «Ναύαρχος Μακάροφ», η ναυαρχίδα του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας μετά τη βύθιση του «Μόσκβα».

Παραπλήσια ήταν η εικόνα που έδωσε ο φιλορώσος κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

Η επίθεση με drone εναντίον των εγκαταστάσεων του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, στην Κριμαία, ήταν η πιο μαζική που έχει σημειωθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας, είπε. Πρόσθεσε ότι όλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν και ότι δεν επλήγησαν πολιτικές υποδομές.

Last night at around 3am a number of Large Explosions occurred at the Sevastopol Naval Yard from what the Russian Military is calling the “Largest Drone Attack since the War began”, there is still a good bit of Unconfirmed Information but I’m going to try and clear some stuff up. pic.twitter.com/zB8e63uEd6

— OSINTdefender (@sentdefender) October 29, 2022