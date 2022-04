Ουκρανία: Φρίκη με Ρώσο στρατιώτη που βίασε μωρό και βιντεοσκόπησε την πράξη – ΒΙΝΤΕΟ

Μετά τις καταγγελίες για βιασμούς γυναικών και ανήλικων κοριτσιών στην εμπόλεμη Ουκρανία μία νέα σοκαριστική είδηση βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το δελτίο του ΑΝΤ1 Ρώσος στρατιώτης φέρεται να βίασε και στη συνέχεια πυροβόλησε ένα μωρό μόλις ενός έτους!

Στη συνέχεια δημοσίευσε το βίντεο με την φρικαλέα πράξη του με σκοπό να πουλήσει το αποτρόπαιο περιεχόμενο στο dark web αλλά έκανε το λάθος να το στείλει και στους συναδέλφους τους.

A military man who videotaped sexual acts with an infant was detained in #Russia.

The name of him is Alexey Bychkov. It is reported that he filmed such content for the sake of selling it on the #darknet. He was let down after he sent the videos with the child to his colleagues. pic.twitter.com/rcqmZFzTyv

— NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2022