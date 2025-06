Σμύρνη: Κάηκαν σπίτια από την φωτιά, 17 συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ

Δεύτερη ημέρα δοκιμασίας για την Τουρκία με επίκεντρο την περιοχή της Σμύρνης, αλλά και άλλες πόλεις όπως το Ντενιζλί, και η Μανίσα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Κυριακή γύρω στις 13.00 ανάμεσα στις περιφέρειες Σεφεριχισάρ και Μεντερές, στα νότια και τα νοτιοδυτικά της επαρχίας της Σμύρνης. Πήρε γρήγορα διαστάσεις καθώς οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 70-117 χιλιομέτρων την ώρα, όπως είπε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σουλεϊμάν Ελμπάν. Από χθες, τουλάχιστον 10 οικισμοί έχουν εκκενωθεί. Στη διάρκεια της νύχτας προστέθηκαν τουλάχιστον 44 εστίες στις δεκάδες πυρκαγιές που μαίνονται νοτιοδυτικά της επαρχίας της Σμύρνης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι σειρήνες στο Αϊδίνιο ηχούσαν κάθε 15 λεπτά, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης καθώς οι άνεμοι που έφταναν τα 117 χιλιόμετρα την ώρα καθήλωσαν τα ελικόπτερα αφήνοντας μόνο δύο αεροσκάφη να κάνουν ρίψεις, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σουλεϊμάν Ελμπάν. «Την Κυριακή ξέσπασαν 77 νέες πυρκαγιές στην Τουρκία» συμπλήρωσε, όπως μεταδίδει το CNN Turk.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, υπήρξαν χθες σε μία μέρα 150 πυρκαγιές στην Τουρκία, ενώ σημείωσε και ότι η φωτιά πλησίασε το αεροδρόμιο της Σμύρνης το οποίο έκλεισε για πολλές ώρες. Όπως σημείωσε, κινδύνευσαν μεγάλες γειτονιές στα περίχωρα της Σμύρνης ενώ υπήρξαν και σπίτια που κάηκαν. Ο Κωστίδης πρόσθεσε ακόμη ότι σύμφωνα με τις αρχές δεν υπάρχουν θύματα μέχρι στιγμής. «Από τους ισχυρούς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα περισσότερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, αλλά αργά το βράδυ άρχισαν πάλι να συμμετέχουν στο έργο. Θεωρούν ότι σήμερα θα τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά και στη Σμύρνη και στις άλλες περιοχές που έχουν ξεσπάσει στην Τουρκία», ανέφερε ο Κωστίδης. Παράλληλα, δήλωσε ότι αυτό που έκανε εντύπωση, είναι ότι στο τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk, υπήρξε μια συζήτηση όπου οι τηλεθεατές κατηγορούσαν τις τουρκικές εταιρείες τηλεφωνικής επικοινωνίας, λέγοντας ότι δεν είχαν δίκτυο και ότι μιλούσαν μόνο με τα ελληνικά δίκτυα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι κάτοικοι κόβουν δέντρα στο χωριό Ουρκμέζ, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τις φλόγες να πλησιάσουν στα σπίτια τους.

