Ουκρανία: Γκράφιτι του Μπάνκσι στην βομβαρδισμένη Μποροντιάνκα

Ο μυστηριώδης καλλιτέχνης γκράφιτι Μπάνκσι επιβεβαίωσε εμμέσως ότι είναι δική του η τοιχογραφία που εμφανίστηκε πρόσφατα σε προάστιο της ουκρανικής πρωτεύουσας, στην Μποροντιάνκα.

Χθες Παρασκευή, ο Μπάνκσι ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες του γκράφιτι σε ένα κατεστραμμένο σπίτι, με τη λεζάντα «Μποροντιάνκα, Ουκρανία». Η Μποροντιάνκα είναι προάστιο του Κιέβου που βομβαρδίστηκε ανηλεώς στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής.

Το γκράφιτι απεικονίζει ένα κορίτσι που επιχειρεί κατακόρυφο, σε έναν τοίχο που στέκει ακόμη όρθιος στο βομβαρδισμένο σπίτι.

Η δημοσίευση εικόνων γκράφιτι στον λογαριασμό του Μπάνκσι στο Instagram εκλαμβάνονται ως επιβεβαίωση του μυστηριώδους καλλιτέχνη — η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη — για την πατρότητα του έργου.

Ο παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης έχει ταξιδέψει στο παρελθόν σε περιοχές όπου μαίνονται συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης.

British artist Banksy has made public a photo of graffiti on the ruins of a house in Borodianka.

Photos have been posted on Instagram. This is his first post in 2022.

