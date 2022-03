Ουκρανία: Η φωτογραφία νεαρού κοριτσιού με όπλο και γλειφιτζούρι κάνει τον γύρο του κόσμου

Πρόκειται για ένα πανέμορφο κοριτσάκι μόλις 9 ετών με τα μαλλιά του πιασμένα σε κοτσιδάκια, στα χρώματα της Ουκρανίας. Η μικρούλα κάθεται στο διαλυμένο παράθυρο ενός σπιτιού, κρατάει το όπλο, περιμένοντας τον ρωσικό στρατό και στο στόμα έχει ένα γλυφιτζούρι.

Η απόλυτη αντίθεση: το γλυφιτζούρι συμβολίζει την παιδική αθωότητα κι ανεμελιά, το όπλο τη βίαιη ενηλικίωση μιας ολόκληρης γενιάς στην Ουκρανία, της γενιάς του πολέμου!

Μέσα σε λίγες ημέρες, η εικόνα έχει viral και την ανήρτησε ακόμη και ο πρώην πρόεδρος του ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ. «Μην της πείτε σας παρακαλώ ότι πιο αυστηρές κυρώσεις θα στοίχιζαν ακριβά στην Ευρώπη!», έγραψε.

Just don’t tell her please that tougher sanctions would be too expensive for Europe! pic.twitter.com/dJUGPMzPZX

