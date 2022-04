Ουκρανία: Η Μόσχα χτύπησε στα σύνορα με τη Μολδαβία στρατηγικής σημασίας γέφυρα ΒΙΝΤΕΟ

Η Μολδαβία έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, καθώς έχει δεχτεί ρωσικά πλήγματα στο έδαφός της.

Μάλιστα η κατάσταση δείχνει εξαιρετικά δύσκολη μετά και τον βομβαρδισμό γέφυρας στρατηγικής σημασίας στον ποταμό Δνείστερο, στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Μολδαβία.

Πρόκειται για μια γέφυρα που αποκόβει την περιφέρεια της Οδησσού τόσο οδικώς όσο και σιδηροδρομικώς.

Οι κάτοικοι που ζουν στην περιοχή επιβεβαίωσαν τον βομβαρδισμό της γέφυρας στη Zatoka με τα ερωτήματα να είναι πολλά για τους σκοπούς της Ρωσίας, ειδικότερα για τη Μολδαβία και τη στρατηγική θέση που κατέχει για την Οδησσό και συνολικότερη την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας προειδοποίησε σήμερα ότι το κύμα των επιθέσεων στην υποστηριζόμενη από την Ρωσία αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας συνιστά μια προσπάθεια κλιμάκωσης της έντασης, κατηγορώντας ως υπαίτιες τις «ομάδες που είναι υπέρ του πολέμου» εντός του εδάφους της.

Today, a missile hit the bridge on the Dniester Estuary. This bridge is a vital transport artery that connects Odessa with the Romanian border. Also, it’s almost the only road and railway communication between three districts of the Odessa region. (IPC-#Ukraine ) #UkraineRussia pic.twitter.com/hBwY9pDBCQ

— Abelardo Vázquez (@Abelard0Vazquez) April 26, 2022