Ουκρανία: Η Ρωσία κατέλαβε την πόλη Τορέτσκ – Εχει υψηλή στρατηγική σημασία

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα πως ύστερα από πολύμηνες μάχες οι δυνάμεις του κατέλαβαν την πόλη Τορέτσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου το Τορέτσκ αποκαλείται Ντζερζίνσκι, όπως ήταν παλαιότερα η ονομασία της πόλης – προς τιμήν του Φέλιξ Ντζερζίνσκι, ιδρυτή της Τσεκά, της διαβόητης μυστικής αστυνομίας στη Σοβιετική Ένωση.

Το Κίεβο δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής πως η πόλη Τορέτσκ έχει περιέλθει υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων, ωστόσο νωρίτερα σήμερα είχε αναφέρει πως οι εισβολείς εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων στην περιοχή.

