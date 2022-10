Ουκρανία: Ισχυρή έκρηξη στην κατεχόμενη Μελιτόπολη – Τουλάχιστον πέντε οι τραυματίες

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στη Μελιτόπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι φιλορωσικές αρχές κατοχής.

«Αυτοκίνητο εξερράγη στην Μελιτόπολη κοντά στο κτίριο της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ‘ZaMedia’», διευκρίνισαν σε ανακοίνωσή τους την οποία ανάρτησαν στο Telegram.

«Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά» σε αυτήν την έκρηξη, η οποία προκάλεσε την θραύση τζαμιών στις πόρτες και τα παράθυρα σε αρκετούς ορόφους του κτιρίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ένας από τους τραυματίες εισήχθη στο νοσοκομείο, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το ρωσικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Rossia 24 μετέδωσε εικόνες από το κτίριο στις οποίες φαινόντουσαν οι εσωτερικοί τοίχοι του να έχουν εν μέρει καεί, τα τζάμια στα παράθυρα και τις πόρτες να έχουν σπάσει και τις σκάλες να είναι γεμάτες μπάζα.

Το κτίριο φιλοξενούσε φιλορωσικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίκτυο, τα οποία «συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους», διαβεβαίωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με τον Ρώσο δημοσιογράφο Αλεξάντρ Μάλκεβιτς, ο οποίος επιβλέπει τη λειτουργία του τηλεοπτικού δικτύου ZaMedia, ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο εξερράγη την ώρα που οι εργαζόμενοι πήγαιναν στο γραφείο τους το πρωί.

«Η ισχύς (των εκρηκτικών) αντιστοιχούσε σε 1,5-2 κιλά TNT», πρόσθεσε ο Μάλκεβιτς, τις δηλώσεις του οποίου επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η Μελιτόπολη βρίσκεται στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, η οποία προσαρτήθηκε τον Σεπτέμβριο από τη Ρωσία μαζί με άλλες τρεις ουκρανικές περιφέρειες –αυτές του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ και της Χερσώνας.

