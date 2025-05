Ουκρανία: Κατέρριψε για πρώτη φορά ρωσικό μαχητικό Su-30 με θαλάσσιο drone

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα (3/5) ότι κατέστρεψε ένα ρωσικό μαχητικό Su-30 με πύραυλο που εκτοξεύθηκε από θαλάσσιο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone). Η ανακοίνωση έγινε από την υπηρεσία πληροφοριών του ουκρανικού στρατού GUR, η πρώτη όπως είπε κατάρριψη μαχητικού αεροσκάφους από θαλάσσιο drone στον κόσμο.

Στην ανακοίνωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε πως το μαχητικό καταρρίφθηκε από μονάδα των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού που αποκαλείται Group 13 χθες, Παρασκευή, πάνω από τη θάλασσα κοντά στο Νοβοροσίσκ, μια σημαντική ρωσική πόλη-λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα.

On May 2, 🇺🇦 GUR’s Group 13 made history — for the first time ever, a fighter jet was destroyed by a naval drone. A Russian Su-30 hit by a Magura V5 exploded mid-air near Novorossiysk and sank to the depths. $50M down to Neptune. pic.twitter.com/Tqv4nzbFhk

