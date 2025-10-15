Ουκρανία: Μαζική εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων της Κούπιανσκ

Για μήνες, ρωσικές μονάδες επιτίθενται και προελαύνουν στην Κούπιανσκ, κλειδί στην αργή πρόοδό τους  στην κεντρική και ανατολική Ουκρανία.

15 Οκτ. 2025 9:20
Pelop News

Την εσπευσμένη απομάκρυνση των οικογενειών που ζουν σε δεκάδες χωριά γύρω από τη σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένη πόλη Κούπιανσκ (βορειοανατολικά), στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στην Ουκρανία, διέταξαν οι Αρχές την Τρίτη 14/10/2025, εξαιτίας της «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας», καθώς η περιοχή υφίσταται σφοδρές επιθέσεις καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία οδεύει να εισέλθει σε λίγους μήνες στον τέταρτο χρόνο του.

Ο Όλεχ Σινεχούμποφ, ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου, επεσήμανε χαρακτηριστικά μέσω Telegram πως συνολικά 409 οικογένειες με 601 παιδιά ειδοποιήθηκαν πως πρέπει να εγκαταλείψουν 27 κοινότητες.

Άλλος αξιωματούχος στην περιοχή είπε αργότερα στο δημόσιο ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Suspilne ότι ο αριθμός των κοινοτήτων όπου διατάχθηκε εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων αυξήθηκε σε 40.

Για μήνες, ρωσικές μονάδες επιτίθενται και προελαύνουν στην Κούπιανσκ, κλειδί στην αργή πρόοδό τους προς δυσμάς στην κεντρική και ανατολική Ουκρανία.

Η πόλη είχε πέσει στα χέρια τους τις πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022, όμως ανακαταλήφθηκε αργότερα εκείνη τη χρονιά.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Reuters διαβεβαιώνει πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υπερασπίζονται περιοχές-κλειδιά των μετώπων, συμπεριλαμβανομένης της Κούπιανσκ, και τις τελευταίες μέρες μιλά για αντεπίθεση στην Ντομπροπίλια, νοτιότερα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε πως οι δυνάμεις της Μόσχας διατηρούν στρατηγικό πλεονέκτημα στα μέτωπα.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι υπολογίζει πως τα μέτωπα έχουν έκταση 1.200 χιλιομέτρων και πλέον.

 
