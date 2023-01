Ουκρανία: Μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς δέχεται η Χερσώνα – Αναφορές για νεκρούς 

Μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς δέχονται από το μεσημέρι της Κυριακής κατοικημένες συνοικίες της Χερσώνας, όπως αναφέρει στο Telegram η κεντρική διοίκηση της περιφέρειας. Μάλιστα, γίνεται λόγος και για αρκετά θύματα, νεκρούς και τραυματίες.

«Η Χερσώνα δέχεται μαζική επίθεση από το ρωσικό πυροβολικό. Ο εχθρός περιφέρεται στις κατοικημένες συνοικίες της πόλης. Αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε για πολλά θύματα: τραυματίες και νεκρούς», ανέφερε το σχετικό μήνυμα.

The result of #Russia’s strike on the #Kherson Clinical Hospital.

By now one nurse is wounded.#RussianArmy continue shelling civilians.

Ukrainians are being asked to stay in bomb shelters.#StopRussia#RussianWarCrimes pic.twitter.com/0cI44s0GJU — Vladyslava Soroka (@tenditno) January 29, 2023

Μάλιστα, η διοίκηση κάλεσε τους κατοίκους της Χερσώνας «να μεταβούν στο πλησιέστερο καταφύγιο ή να παραμείνουν στο σπίτι τους και σε καμία περίπτωση να μην μείνουν έξω».

Νωρίτερα, έγινε γνωστό από το ουκρανικό υπουργείο Υγείας πως χτυπήθηκε το περιφερειακό νοσοκομείο της Χερσώνας, με έναν νοσηλευτή να τραυματίζεται.

One more russia’s attack on the hospital in Kherson. That’s how traumatological department looks like now. One nurse is injured. pic.twitter.com/b5JU2YwlhJ — Viktor Liashko (@ViktorLiashko) January 29, 2023

Σύμφωνα με το Ukrinform, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, οι Ρώσοι βομβάρδισαν το έδαφος της Χερσώνας 36 φορές, προκαλώντας ζημιές σε αγωγό φυσικού αερίου και σε σπίτια.