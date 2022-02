Ουκρανία: Νεογέννητα από την εντατική μεταφέρονται σε καταφύγιο- ΒΙΝΤΕΟ

Η Ρωσία πραγματοποιεί πλήγματα αδιάκοπα στην Ουκρανία και όχι μόνο σε στρατιωτικούς στόχους, αλλά και σε νοσοκομεία.

Οι εικόνες που έρχονται από νοσοκομείο της Ουκρανίας συγκλονίζουν, καθώς το προσωπικό κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να σώσει νεογέννητα από τη φρίκη του πολέμου.

Σε βίντεο που διέρρευσε διακρίνονται νοσηλεύτριες και μανάδες να κρατούν αγκαλιά νεογέννητα μωρά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Πρόκειται για μωρά που βρίσκονταν σε θερμοκοιτίδες στην εντατική, τα οποία μεταφέρθηκαν σε ένα αυτοσχέδιο καταφύγιο στο υπόγειο του νοσοκομείου για να γλιτώσουν από τα ρωσικά πλήγματα.

Newborn infants from the neonatal intensive care unit at a children’s hospital in Dnipro, in eastern Ukraine, were moved into a makeshift bomb shelter on a lower level of the building on Thursday. https://t.co/l8RAcFMTud pic.twitter.com/kWud9ktt2P

— The New York Times (@nytimes) February 25, 2022