Ουκρανία: Οι ΗΠΑ στέλνουν πάνω από 60 άρματα μάχης Bradley – ΦΩΤΟ

Η υπηρεσία μεταφορών του στρατού των ΗΠΑ δημοσίευσε εικόνες από τη φόρτωση περισσότερων των 60 αρμάτων μάχης Bradley που θα στείλει η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν στην Ουκρανία προκειμένου να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τη ρωσική εισβολή.

Αποτελούν μέρος της στρατιωτικής βοήθειας ύψους 2,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υποσχέθηκαν οι Αμερικανοί στους Ουκρανούς πρόσφατα. «Το φορτίο που περιέχει περισσότερα από 60 άρματα μάχης Bradley, έφυγε από τις ακτές του Βόρειου Τσάρλεστον στη Νότια Καρολίνα την περασμένη εβδομάδα και θα προσφέρει στις ουκρανικές δυνάμεις περισσότερες επιθετικές και αμυντικές δυνατότητες ώστε να προστατεύσουν τα σύνορά τους εναντίον της παράνομης εισβολής της Ρωσίας», ανέφερε η ανακοίνωση του τμήματος.

Η στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και επικεφαλής της υπηρεσίας μεταφορών, Ζακλίν Βαν Όβοστ, τόνισε: «Η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία δεν θα μπορούσε να είναι εφικτή χωρίς τις δυνατές σχέσεις που έχουμε με τους συμμάχους και τους εταίρους μας που προσέφεραν πρόσβαση και τις βάσεις τους ώστε να διευκολυνθεί η παράδοση της στρατιωτικής βοήθειας».

As we deliver this first shipment of Bradley Fighting Vehicles to Ukraine, @US_TRANSCOM's logistical prowess remains on full display – and this team's hard work, professionalism, and determination is ceaseless. #TogetherWeDeliverhttps://t.co/FCrUQunuFa pic.twitter.com/v6xEQSDb7n

— Gen. Jacqueline Van Ovost (@USTRANSCOM_CDR) January 30, 2023