Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις κρατούν 400 ομήρους σε νοσοκομείο της Μαριούπολης – ΒΙΝΤΕΟ

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν τον έλεγχο νοσοκομείου, το οποίο κατέλαβαν χθες, Τρίτη, στη Μαριούπολη στην Ουκρανία και 400 μέλη του προσωπικού και ασθενείς κρατούνται όμηροι σε αυτό, ανέφερε σήμερα η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βερεστσούκ.

Τα ρωσικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ από θέσεις του πυροβολικού στο έδαφος του νοσοκομείου, υπογράμμισε ενώ, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή την πληροφορία αυτή.

Ταυτόχρονα, «ανοιχτό» παραμένει το ερώτημα αν θα ανοίξει σήμερα ανθρωπιστικός διάδρομος στη Μαριούπολη για την απομάκρυνση περισσότερων αμάχων από την πολιορκημένη πόλη – λιμάνι στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τη Βερεστσούκ.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπολύουν αντεπιθέσεις κατά των ρωσικών δυνάμεων «σε διάφορες επιχειρησιακές περιοχές» ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα με μήνυμά του στο Twitter ο προεδρικός σύμβουλος Μιχαΐλο Ποντόλιακ. «Αυτό αλλάζει ριζικά τη διάταξη των πλευρών» πρόσθεσε χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

What's going on right now. 1. Counteroffensive of the AFU in several operational areas. This radically changes the parties’ dispositions. 2. Russian journalists start quitting TV channels. 3. RF leaders are trying to find allies whose soldiers will be ready to die in 🇺🇦 fields.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022