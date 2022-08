Ουκρανία: Ομάδα του ΔΟΑΕ με επικεφαλής τον Ραφαέλ Γκρόσι καθ’ οδόν προς τη Ζαπορίζια

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι ανακοίνωσε ότι βρίσκεται καθ’ οδόν προς τον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Ζαπορίζια στην Ουκρανία, που έγινε τις τελευταίες εβδομάδες στόχος βομβαρδισμών, εγείροντας ανησυχίες για τον κίνδυνο μείζονος δυστυχήματος.

«Ήρθε η μέρα, η αποστολή του ΔΟΑΕ στη Ζαπορίζια βρίσκεται πλέον καθ’ οδόν. Πρέπει να προστατεύσουμε την ασφάλεια του μεγαλύτερου πυρηνικού εργοστασίου της Ουκρανίας και της Ευρώπης», τόνισε ο κ. Γκρόσι μέσω Twitter, διευκρινίζοντας ότι η ομάδα της οποίας θα ηγηθεί προσωπικά θα φθάσει στο εργοστάσιο «αργότερα αυτή την εβδομάδα».

Στη φωτογραφία που συνοδεύει την ανάρτησή του, ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ ποζάρει με την ομάδα δέκα και πλέον εργαζομένων που φορούν καπελάκια και γιλέκα με τον λογότυπο του οργανισμού.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

