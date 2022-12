Ουκρανία: Προχώρησε σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία

Ρωσία και Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι απελευθέρωσαν περισσότερους από 200 αιχμάλωτους στρατιώτες, στην τελευταία ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι 82 Ρώσοι στρατιώτες αφέθηκαν ελεύθεροι από την Ουκρανία, ενώ ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, Άντριι Γιέρμακ, δήλωσε ότι η Ρωσία παρέδωσε 140 Ουκρανούς στρατιωτικούς.

«Αντέχουμε ακόμα» στο Ντονμπάς, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι

Ορισμένοι από τους 132 Ουκρανούς άνδρες και οκτώ γυναίκες που απελευθερώθηκαν είχαν τραυματιστεί ή είχαν πολεμήσει για να υπερασπιστούν το λιμάνι της Μαριούπολης και το Φιδονήσι, είπε ο Γιέρμακ στο Telegram.

Η ανάρτηση του Γέρμακ στο Twitter

On New Year’s Eve, we not only repel the enemy’s missile attacks, but also bring our people back. Another large prisoners swap was successfully carried out – 140 🇺🇦 citizens are returning home. pic.twitter.com/ZdKNl8ohwl

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 31, 2022

Οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει εκατοντάδες αιχμαλώτους στρατιώτες τους τελευταίους μήνες, παρά την πλήρη κατάρρευση των ευρύτερων διπλωματικών συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ