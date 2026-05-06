Με νέες καταγγελίες για ρωσικές επιθέσεις άρχισε η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε η Ουκρανία, λίγες ώρες μετά από ένα από τα πιο αιματηρά 24ωρα των τελευταίων ημερών για τους αμάχους στη χώρα.

Οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας ότι εξαπέλυσαν νέα επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες, παρότι το Κίεβο είχε θέσει σε εφαρμογή από τα μεσάνυχτα 24ωρη ανακωχή. Η εξέλιξη αυτή ήρθε την επομένη ρωσικών πληγμάτων που, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ουκρανικών αρχών, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 28 ανθρώπους σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

The Russian army killed at least 12 civilians in Zaporizhia with an aerial bomb. This is how Putin is preparing for the May 9th parade. pic.twitter.com/RN4RSGDE6S — Денис Казанський (@den_kazansky) May 5, 2026

Στις 06:30, έξι ώρες μετά την έναρξη της ουκρανικής ανακωχής, οι ρωσικές αρχές δεν είχαν αναφέρει καμία ουκρανική επίθεση.

Στην ουκρανική πλευρά, ωστόσο, συναγερμοί ήχησαν σε αρκετές περιφέρειες. Στη Ζαπορίζια, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για πλήγμα εναντίον βιομηχανικού εξοπλισμού, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ανακωχή του Κιέβου και η προειδοποίηση Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα την ουκρανική κατάπαυση του πυρός, χωρίς να διευκρινίσει αρχικά τη διάρκειά της. Η κίνηση ήρθε μετά τη διαταγή του Βλαντίμιρ Πούτιν για μονομερή ρωσική εκεχειρία την ημέρα των τιμητικών εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Σάββατο 9 Μαΐου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος ζητά εδώ και καιρό κατάπαυση του πυρός, προειδοποίησε ότι το Κίεβο θα απαντήσει με «συμμετρικό» τρόπο σε κάθε ρωσική παραβίαση.

Μετά τα πολύνεκρα πλήγματα της προηγούμενης ημέρας, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα για κυνισμό, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν «κάθε μέρα» και όχι μόνο για λίγες ώρες στο πλαίσιο «εορτασμών».

«Είναι απόλυτος κυνισμός να ζητάς κατάπαυση του πυρός για να οργανώσεις εορτασμούς προπαγάνδας ενώ διεξάγεις καθημερινά τέτοια πλήγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τουλάχιστον 28 νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα

Η Τρίτη ήταν ιδιαίτερα βαριά για τους αμάχους στην Ουκρανία, με τις αρχές να ανακοινώνουν νεότερο απολογισμό 28 νεκρών από ρωσικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Ζαπορίζια, έξι στην Κραματόρσκ, τέσσερις στη Ντνίπρο, τέσσερις στην Πολτάβα, ένας στο Χάρκοβο και ένας ακόμη στη Νικόπολη.

Στη Ζαπορίζια, ουκρανικές πηγές ανέφεραν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την περιοχή με αεροπορική βόμβα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 αμάχων.

Λίγο πριν τεθεί σε εφαρμογή η ουκρανική ανακωχή, επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη Τζανκόι, στην Κριμαία που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία από το 2014, κόστισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σιμπίχα: Η Μόσχα εντείνει τον τρόμο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα κατηγόρησε τη Ρωσία ότι δεν έδειχνε καμία πρόθεση να αναστείλει τις εχθροπραξίες, ακόμη και λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ουκρανικής πρότασης για κατάπαυση του πυρός.

«Μερικές ώρες μόλις πριν τεθεί σε εφαρμογή η πρόταση κατάπαυσης του πυρός της Ουκρανίας, η Ρωσία δεν μοιάζει να κάνει καμιά προετοιμασία να αναστείλει τις εχθροπραξίες. Απεναντίας, η Μόσχα εντείνει τον τρόμο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Το Κίεβο επιμένει εδώ και καιρό στην ανάγκη μιας κατάπαυσης του πυρός μεγαλύτερης διάρκειας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για διαπραγματεύσεις και να αναζητηθεί λύση στον πόλεμο που άρχισε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Πρόκειται για τη φονικότερη ένοπλη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι διαπραγματεύσεις απομακρύνονται

Παρά τις ουκρανικές εκκλήσεις για εκεχειρία, η προοπτική συνέχισης των διαπραγματεύσεων εμφανίζεται ολοένα και πιο αβέβαιη.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει υποχωρήσει στην ημερήσια διάταξη του Λευκού Οίκου, λόγω του πολέμου στον Κόλπο, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την επαναφορά της διπλωματικής διαδικασίας στο προσκήνιο.

Πάντως, σύμφωνα με λακωνική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, συζήτησαν χθες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Μόσχα απορρίπτει την ιδέα μιας μακράς εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι θα έδινε στο Κίεβο χρόνο να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να ενισχύσει την άμυνά του.

Για τον τερματισμό του πολέμου, η Ρωσία απαιτεί την εκχώρηση των τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών που έχει ανακοινώσει ότι προσάρτησε, παρότι δεν τις ελέγχει πλήρως.

Μικρή συρρίκνωση των ρωσικά ελεγχόμενων εδαφών

Την ίδια ώρα, για πρώτη φορά μετά την ουκρανική αντεπίθεση του καλοκαιριού του 2023, το τμήμα της ουκρανικής επικράτειας που ελέγχει ο ρωσικός στρατός μειώθηκε τον Απρίλιο κατά περίπου 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η εκτίμηση βασίζεται σε ανάλυση στοιχείων του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου, που εκπόνησε το AFP.

Η εικόνα στο μέτωπο παραμένει σύνθετη και ρευστή, ενώ οι νέες καταγγελίες για πλήγματα μετά την έναρξη της ουκρανικής ανακωχής δείχνουν πόσο εύθραυστη παραμένει κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης.

