Drones έπληξαν το διυλιστήριο Κιρίσι – Διακόπηκε η επεξεργασία πετρελαίου

Το Kirishinefteorgsintez, ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά τα χτυπήματα, με πηγές του κλάδου να μιλούν για ζημιές σε τρεις από τις τέσσερις βασικές μονάδες του.

05 Μάι. 2026 17:43
Pelop News

Το μεγάλο ρωσικό διυλιστήριο Κιρίσι διέκοψε την επεξεργασία πετρελαίου, μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου που επικαλείται το Reuters.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε μονάδες του διυλιστηρίου Kirishinefteorgsintez, καθώς και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, θέτοντας εκτός λειτουργίας ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά συγκροτήματα της Ρωσίας.

Η Surgutneftegaz, η εταιρεία που ελέγχει το διυλιστήριο, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ζημιές σε τρεις από τις τέσσερις μονάδες

Οι δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφεραν ότι τρεις από τις τέσσερις βασικές μονάδες του διυλιστηρίου υπέστησαν ζημιές από την επίθεση των drones.

Όπως σημείωσαν, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία των μονάδων.

Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι ζημιές έχουν καταγραφεί και σε αρκετές δευτερεύουσες μονάδες του διυλιστηρίου, γεγονός που μπορεί να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τις εργασίες αποκατάστασης.

Φωτιά στην περιοχή του Κιρίσι

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, δήλωσε νωρίς σήμερα ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη ζώνη όπου βρίσκεται το Κιρίσι.

Το διυλιστήριο έχει βρεθεί και άλλες φορές στο στόχαστρο επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα στη χρονιά, με τη μεγαλύτερη επίθεση να καταγράφεται τον Μάιο.

Τα επαναλαμβανόμενα πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις δείχνουν ότι τα διυλιστήρια παραμένουν κρίσιμος στόχος στον πόλεμο υποδομών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Κρίσιμο διυλιστήριο για τη ρωσική παραγωγή

Το διυλιστήριο Κιρίσι έχει δυναμικότητα περίπου 20 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ημερησίως ή περίπου 400.000 βαρελιών ημερησίως.

Τα τελευταία χρόνια επεξεργαζόταν περίπου 18 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 7% του συνολικού όγκου διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας.

Η διακοπή λειτουργίας του, ακόμη και προσωρινά, έχει ιδιαίτερη σημασία για τη ρωσική ενεργειακή αλυσίδα, καθώς πρόκειται για μία από τις μεγάλες μονάδες που στηρίζουν την παραγωγή και τη διανομή καυσίμων στη χώρα.

