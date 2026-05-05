Το μεγάλο ρωσικό διυλιστήριο Κιρίσι διέκοψε την επεξεργασία πετρελαίου, μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου που επικαλείται το Reuters.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε μονάδες του διυλιστηρίου Kirishinefteorgsintez, καθώς και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, θέτοντας εκτός λειτουργίας ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά συγκροτήματα της Ρωσίας.

Η Surgutneftegaz, η εταιρεία που ελέγχει το διυλιστήριο, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Fire reported at KINEF refinery in Kirishi NASA FIRMS data indicates a large fire at the Kirishinefteorgsintez refinery following a strike overnight. The facility is the second-largest oil refinery in Russia, producing a wide range of petroleum products and petrochemicals. pic.twitter.com/H4MEVm6e80 — ZSU News (@ZSUNews) May 5, 2026

Ζημιές σε τρεις από τις τέσσερις μονάδες

Οι δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφεραν ότι τρεις από τις τέσσερις βασικές μονάδες του διυλιστηρίου υπέστησαν ζημιές από την επίθεση των drones.

Όπως σημείωσαν, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία των μονάδων.

Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι ζημιές έχουν καταγραφεί και σε αρκετές δευτερεύουσες μονάδες του διυλιστηρίου, γεγονός που μπορεί να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τις εργασίες αποκατάστασης.

Φωτιά στην περιοχή του Κιρίσι

Kirishi, Leningrad Oblast. KINEF LLC (Kirishinefteorgsintez) was successfully attacked. Kirishinefteorgsintez LLC (KINEF) is the largest oil refinery in northwestern Russia, located in the Leningrad Region (Kirishi) and part of the Surgutneftegaz group. The company processes oil… pic.twitter.com/RfVKJFqItM — big ben (@alternative_war) May 5, 2026

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, δήλωσε νωρίς σήμερα ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη ζώνη όπου βρίσκεται το Κιρίσι.

Το διυλιστήριο έχει βρεθεί και άλλες φορές στο στόχαστρο επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα στη χρονιά, με τη μεγαλύτερη επίθεση να καταγράφεται τον Μάιο.

Τα επαναλαμβανόμενα πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις δείχνουν ότι τα διυλιστήρια παραμένουν κρίσιμος στόχος στον πόλεμο υποδομών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Κρίσιμο διυλιστήριο για τη ρωσική παραγωγή

Το διυλιστήριο Κιρίσι έχει δυναμικότητα περίπου 20 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ημερησίως ή περίπου 400.000 βαρελιών ημερησίως.

Τα τελευταία χρόνια επεξεργαζόταν περίπου 18 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 7% του συνολικού όγκου διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας.

Η διακοπή λειτουργίας του, ακόμη και προσωρινά, έχει ιδιαίτερη σημασία για τη ρωσική ενεργειακή αλυσίδα, καθώς πρόκειται για μία από τις μεγάλες μονάδες που στηρίζουν την παραγωγή και τη διανομή καυσίμων στη χώρα.

