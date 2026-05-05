Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να προχώρησε στην απομάκρυνση του διοικητή των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων της Ρωσίας, οι οποίες έχουν κρίσιμο ρόλο στην αεράμυνα και στα συστήματα πυραυλικής προστασίας της χώρας.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RBC, που επικαλείται σχετική πηγή, ο στρατηγός Βίκτορ Αφζάλοφ απομακρύνθηκε από τη θέση που κατείχε από το 2023 και αντικαταστάθηκε από τον συνταγματάρχη-στρατηγό Αλεξάντερ Τσαϊκό.

Putin replaced the head of the Aerospace Forces after air defense failures in repelling Ukrainian drone attacks. Colonel General Alexander Chaiko has been appointed Commander-in-Chief of the Russian Aerospace Forces, replacing Viktor Afzalov, who held the post since 2023, RBC… — big ben (@alternative_war) May 4, 2026

Η αλλαγή στην κορυφή των ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης για τη Μόσχα, καθώς διαδοχικές επιθέσεις με drones έχουν πλήξει κρίσιμες υποδομές, εκθέτοντας τα κενά της ρωσικής αεράμυνας.

Ποιος είναι ο Αλεξάντερ Τσαϊκό

Ο Αλεξάντερ Τσαϊκό είχε διοικήσει ρωσικές δυνάμεις στη Συρία στα τέλη της δεκαετίας του 2010, ενώ από το 2021 ηγείτο της Ανατολικής Στρατιωτικής Περιφέρειας.

Η εφημερίδα Moscow Times αναφέρει ότι ο Τσαϊκό, ο οποίος έχει τιμηθεί με τον τίτλο «Ήρωας της Ρωσίας», βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρεται να εμπλέκεται στις σφαγές της Μπούτσα, καθώς διοικούσε δυνάμεις που κατηγορούνται για μαζικές δολοφονίες αμάχων κοντά στο Κίεβο. Η ΕΕ επέβαλε προσωπικές κυρώσεις σε βάρος του στις 16 Μαρτίου 2026.

Η τοποθέτησή του στη διοίκηση των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων δείχνει ότι το Κρεμλίνο επιχειρεί να αναδιατάξει την ηγεσία ενός κρίσιμου τομέα, σε μια στιγμή που η ρωσική αεράμυνα βρίσκεται υπό έντονη αμφισβήτηση.

Τα πλήγματα που προηγήθηκαν

Η καρατόμηση Αφζάλοφ ακολούθησε σειρά επιθέσεων με drones που τα ρωσικά συστήματα δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν.

Στα τέλη Μαρτίου, drones έπληξαν τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά λιμάνια της Ρωσίας στη Βαλτική Θάλασσα, προκαλώντας διακοπή των εξαγωγών. Τον Απρίλιο, ενεργειακές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της χώρας δέχθηκαν περισσότερες από 20 επιθέσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον εννέα διυλιστήρια επλήγησαν, ενώ πέντε αναγκάστηκαν να σταματήσουν τη λειτουργία τους.

Τα πλήγματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη Μόσχα, καθώς στοχεύουν ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές που συνδέονται με τις εξαγωγές, δηλαδή με έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της ρωσικής οικονομίας.

Έκρηξη κοντά στο Κρεμλίνο πριν την παρέλαση

Η ανησυχία εντάθηκε ακόμη περισσότερο τη νύχτα της 4ης Μαΐου, όταν έκρηξη ακούστηκε στη Μόσχα, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το Κρεμλίνο, κατά τη διάρκεια επίθεσης με drones.

Το περιστατικό σημειώθηκε πέντε ημέρες πριν από την προγραμματισμένη παρέλαση της 9ης Μαΐου, την οποία οι ρωσικές αρχές αξιοποιούν παραδοσιακά ως επίδειξη ισχύος και ως εργαλείο πολιτικής προβολής.

Τοπικά κανάλια στο Telegram μετέδωσαν ότι άγνωστο drone έπληξε πολυκατοικία κοντά στην οδό Μοσφίλμοβσκαγια. Νωρίτερα, κάτοικοι της περιφέρειας της Μόσχας είχαν καταγράψει πτήση drone πάνω από την περιοχή.

Το γεγονός ότι drones φέρονται να έφτασαν τόσο κοντά στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας ενισχύει την εικόνα πίεσης γύρω από την αποτελεσματικότητα της αεράμυνας.

Περιορισμένη η φετινή παρέλαση της 9ης Μαΐου

Η φετινή παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία θα πραγματοποιηθεί σε εμφανώς περιορισμένη μορφή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν θα παρουσιαστεί στρατιωτικός εξοπλισμός και θα συμμετάσχει μόνο μία μονάδα πεζικού. Ο αριθμός των προσκεκλημένων θα περιοριστεί σε μερικές εκατοντάδες, αντί για χιλιάδες, ενώ η διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι μικρότερη της μίας ώρας.

Η απόφαση αυτή αποτυπώνει το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στη Μόσχα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιθέσεις με drones έχουν μεταφέρει την πίεση του πολέμου πιο βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Η προειδοποίηση Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι ουκρανικά drones ενδέχεται να εμφανιστούν πάνω από την παρέλαση της Μόσχας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ρωσία δεν είναι πλέον τόσο ισχυρή όσο στο παρελθόν, επιχειρώντας να υπογραμμίσει την αλλαγή ισορροπιών και την αυξανόμενη τρωτότητα της ρωσικής πλευράς.

Η απομάκρυνση του Βίκτορ Αφζάλοφ, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και την υποβάθμιση της παρέλασης της 9ης Μαΐου, διαμορφώνει μια εικόνα πίεσης για το Κρεμλίνο σε ένα πεδίο που μέχρι πρόσφατα επιχειρούσε να παρουσιάζει ως πλήρως ελεγχόμενο.

