Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με πέντε νεκρούς, ανάμεσα τους ένα παιδί

Ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τους Δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα

23 Δεκ. 2025 11:15
Pelop News

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα τετράχρονο παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα σε μαζικό ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτό το ρωσικό χτύπημα στέλνει ένα εξαιρετικά καθαρό μήνυμα για τις προτεραιότητες της Ρωσίας. Έγινε μια επίθεση ουσιαστικά εν μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό αυτού του πολέμου», δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τους Δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα.

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους για να πλήξει τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα σε νυχτερινές επιθέσεις σήμερα.

Η ίδια δήλωσε μέσω Telegram ότι ενεργειακές υποδομές στο δυτικό τμήμα της χώρας ήταν αυτές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές.

