Ουκρανία: Ρωσικό χτύπημα σε κατοικημένη περιοχή στο Ντονέτσκ – Νεκρές μια γυναίκα και μια 12χρονη

Ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν μία γυναίκα και ένα παιδί, ενώ τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα επτάχρονο παιδί.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ukrinform, την επίθεση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της πόλης Σλοβιάνσκ, Βαντίμ Λιάχ. Όπως ανέφερε, «σήμερα, 10 Φεβρουαρίου, περίπου στις 10:00 το πρωί, ο εχθρός πραγματοποίησε αεροπορικό πλήγμα στο Σλοβιάνσκ με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες (KAB)».

The cities of Slovyansk and Kramatorsk in Donetsk Oblast are under a large-scale attack from KAB glide-bombs. Several impacts have been recorded so far, mostly in Slovyansk. Su-34s are still launching glide-bombs at this moment. Power outages are reported. All videos are from… pic.twitter.com/CFMANiVOWH — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) February 10, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής είναι γνωστό ότι οκτώ άτομα έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί επτά ετών. «Ένα από τα πλήγματα έπληξε ιδιωτική κατοικία. Από τα ερείπια ανασύρθηκαν οι σοροί μίας γυναίκας και ενός παιδιού – ενός κοριτσιού γεννημένου το 2014», σημείωσε ο δήμαρχος. Όπως διευκρίνισε, οι επιθέσεις καταγράφηκαν σε διαφορετικές περιοχές της πόλης, ενώ οι πληροφορίες για το μέγεθος των ζημιών εξακολουθούν να συλλέγονται.

Το Σλοβιάνσκ είχε δεχθεί επίθεση και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Geran-2. Από τα νυχτερινά πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε ιδιωτικές κατοικίες, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν υπήρξαν θύματα.

Σοβαρά προβλήματα στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας. Όπως ανακοίνωσε η Ukrenergo, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε το πρωί της 10ης Φεβρουαρίου κατά 9,3% σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα, λόγω της απότομης πτώσης της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η εταιρεία ανέφερε ότι στις 9:30 το πρωί η ζήτηση ρεύματος ήταν σημαντικά αυξημένη, επισημαίνοντας πως η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στις χαμηλές θερμοκρασίες όσο και στη μικρότερη εφαρμογή περιοριστικών μέτρων σε ορισμένες περιοχές. Παράλληλα, νέες διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια και Οδησσού, έπειτα από ρωσικούς βομβαρδισμούς και επιθέσεις με drones.

Σύμφωνα με την Ukrenergo, τα συνεργεία έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης όπου το επιτρέπει η κατάσταση ασφαλείας. Ωστόσο, λόγω της επιβάρυνσης του ενεργειακού συστήματος από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, εφαρμόζονται έκτακτες διακοπές ρεύματος σε ορισμένες περιοχές, ενώ στις υπόλοιπες ισχύουν προγράμματα περιορισμού για τη βιομηχανία και ωριαίες διακοπές για τα νοικοκυριά.

Η ουκρανική εταιρεία ενέργειας απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς τους πολίτες για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ζητώντας να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η χρήση ενεργοβόρων συσκευών και, όπου είναι εφικτό, να μετατεθούν ενεργοβόρες δραστηριότητες στις νυχτερινές ώρες, μετά τις 11:00 το βράδυ.

