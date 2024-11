Ουκρανία: Ρωσικός πύραυλος έπληξε διαμερίσματα στο κέντρο της χώρας – 8 τραυματίες

Ρωσικός πύραυλος έπληξε σήμερα κτίριο διαμερισμάτων στο Κρίβι Ριχ στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ενώ πολλοί περισσότεροι είναι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ένα 10χρονο κορίτσι και ένα 11χρονο αγόρι ήταν μεταξύ των τραυματιών, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχιι Λίσακ μέσω Telegram.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε διαμερίσματα από τον πρώτο έως τον πέμπτο όροφο, πρόσθεσε ο ίδιος.

#Russia says it now has complete control over #Kolisnykivka in southern #Kharkiv region.

Again, no confirmation from #Ukraine‘s side, but it looks likely to be true in my view. DeepState shows the village as partially no-man’s land.

The noose tightens around #Kupiansk. pic.twitter.com/X2LrrvK0pj

— Tim White (@TWMCLtd) November 11, 2024