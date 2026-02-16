Ουκρανία: Σάλος με πρώην Υπουργό, είναι ύποπτος για διαφθορά

Ο πρώην υπουργός τέθηκε υπό κράτηση το Σαββατοκύριακο ενώ επιχειρούσε να εγκαταλείψει τη χώρα, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Ουκρανία: Σάλος με πρώην Υπουργό, είναι ύποπτος για διαφθορά
16 Φεβ. 2026 11:08
Pelop News

Πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας για εγκλήματα όπως ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική δραστηριότητα, δήλωσαν σήμερα εισαγγελείς κατά της διαφθοράς, χωρίς να κατονομάζουν τον άνδρα.

Δύο πρώην υπουργοί Ενέργειας της Ουκρανίας παραιτήθηκαν μετά την αποκάλυψη της λεγόμενης υπόθεσης «Μίδας», που αφορά κυρίως το φερόμενο ως σχέδιο δωροδοκίας ύψους 100 εκατ. δολαρίων στην κρατική υπηρεσία ατομικής ενέργειας με την ανάμιξη υψηλόβαθμων αξιωματούχων και στελεχών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην συνεργάτη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το σκάνδαλο στοίχισε επίσης τη δουλειά του προσωπάρχη του Ζελένσκι ενώ και οι τρεις έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παρατυπία.

«Μιλάμε για τον πρώην υπουργό Ενέργειας της Ουκρανίας (2021 έως 2025)», δήλωσαν οι ειδικοί εισαγγελείς για θέματα διαφθοράς μέσω ανάρτησης στο Telegram. «Κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση».

Ο πρώην υπουργός τέθηκε υπό κράτηση το Σαββατοκύριακο ενώ επιχειρούσε να εγκαταλείψει τη χώρα, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

«Κατά τη θητεία του υπόπτου … η εγκληματική οργάνωση έλαβε περισσότερα από 112 εκατ. δολάρια σε μετρητά από παράνομες δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα», δήλωσε σε ανακοίνωση το Εθνικό Γραφείο Κατά της Διαφθοράς στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι υλικό που συγκεντρώθηκε στην Ουκρανία και μέσω διεθνούς συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές σειράς χωρών αποτέλεσε τη βάση για το πόρισμα της υπηρεσίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχεται νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:00 Αιγιάλεια: Η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά – Σε διαρκή επιφυλακή η Πολιτική Προστασία του Δήμου
11:57 Δένδιας: Κίνητρα για νέους στις Ένοπλες Δυνάμεις και σχέδιο «Ασπίδα του Αχιλλέα» για τη νέα άμυνα
11:55 Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον ΝΟΠ, ο νέος όμιλος
11:51 Υπογράφηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας–Chevron και HELLENIQ ENERGY για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο
11:45 Απόλλων: Έμπλεξε για την εξάδα, κοιτάζει Ηλυσιακό
11:38 Ορχομενός: Καταγγελία για βιασμό 16χρονης – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους
11:31 Vitafree: Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του εργοστασίου στα Τρίκαλα – Σύνδεση με τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» και τις εξελίξεις μετά την έκρηξη
11:30 Πρωτογενές πλεόνασμα 3,51 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο: Υπέρβαση του στόχου
11:29 Πήρε εξιτήριο ο Γιώργος Μαζωνάκης
11:22 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με διψήφια διαφορά – Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης χάνει τις 2.300 μονάδες μετά το sell-off της Παρασκευής
11:20 Τι αποκάλυψε η Χάλι Μπέρι για την ηλικία της
11:15 ΑΣΕΠ: 510 προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, πού θα ανοίξουν
11:15 Χειροπέδες στον πρόεδρο του Ιωνικού!
11:12 Νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας η παραγωγός της «Τεχεράνης» Ντάνα Έντεν – Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια θανάτου
11:08 Ουκρανία: Σάλος με πρώην Υπουργό, είναι ύποπτος για διαφθορά
11:05 «Κατέβηκαν» από τη δημοπρασία οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Στο τραπέζι η αγορά τους από ελληνικούς φορείς
11:03 Τέλος τα μισόλογα: Η παραπολιτική υπονόμευση τελειώνει εδώ, ξεκινά η καθαρή παράταξη μάχης
11:01 Πάτρα: Κοπή πίτας και βραβεύσεις από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ