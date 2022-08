Ουκρανία: Στη Βρετανία για να χειρουργηθεί στο μάτι η δασκάλα – σύμβολο κατά της ρωσικής βαρβαρότητας

Η Ολένα Κυρίλο, η δασκάλα – σύμβολο για την Ουκρανία, έχασε την όρασή της από το ένα μάτι όταν ένας ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε το διαμέρισμά της στο Χάρκοβο. Πλέον η 53χρονη γυναίκα προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές που άφησε πάνω της η ρωσική επίθεση.

Ωστόσο για να καταφέρει να διαφύγει από την εμπόλεμη ζώνη, στήθηκε γέφυρα ζωής χάρη στη βοήθεια των αναγνωστών της Daily Mail. Η δασκάλα μεταφέρθηκε στην Πολωνία όπου εισήχθη σε εξειδικευμένο οφθαλμολογικό κέντρο προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση για να αποκατασταθεί η όρασή της. Όπως τις είχαν πει εάν δεν υποβαλόταν σε επέμβαση θα έχανε το μάτι της.

Παρά το γεγονός ότι έκανε τρεις επεμβάσεις οι θεράποντες ιατροί της κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν κατάφεραν να σώσουν την όρασή της. Είναι ενδεικτικό ότι μετά από μία εξαντλητική επέμβαση 3,5 ωρών το μόνο που κατάφεραν ήταν να αποκαταστήσουν το 1/3 της όρασής της. Ακόμη της είπαν ότι το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσαν να της προσφέρουν ήταν να βλέπει κατά 20% ενώ θα χρειαζόταν να υποβάλλεται σε επέμβαση κάθε 2 – 3 μήνες για το υπόλοιπο της ζωής της.

Olena Kurylo, a 🇺🇦 teacher blinded in a 🇷🇺 missile attack has returned to the classroom after The Mail on Sunday helped her flee the warzone to undergo an operation in Poland. Now, she is running volunteer art classes for young Ukrainian refugees. https://t.co/rxQivbS16v pic.twitter.com/0m70OuOpRX

Φτάνοντας στο σήμερα έχουν συγκεντρωθεί 10.000 λίρες μέσω δωρεών προκειμένου η Ολένα να μεταφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου κορυφαίοι οφθαλμίατροι της είπαν ότι μπορούν να ανακτήσουν και πάλι την όρασή της. «Μου έδωσε ελπίδα για το μάτι και τη ζωή μου και η ελπίδα είναι πολύ σημαντική», δήλωσε η ίδια συγκινημένη.

🚨Exclusive: A Ukrainian teacher blinded in a Russian missile attack is receiving specialist treatment in Britain thanks to the generosity of Mail readers

Σημειώνεται πως για να φτάσει η Ολένα στη Μεγάλη Βρετανία ακολουθηθήκε συγκεκριμένη διαδικασία. Δικηγόροι της Mishcon de Reya εργάστηκαν δωρεάν και βρήκαν δωρεάν βίζα μέσω του προγράμματος Homes for Ukraine. Η φιλανθρωπική οργάνωση Refugees at Home εργάστηκε ακούραστα για να της βρει έναν σπίτι υποδοχής. Μέσα σε λίγες μέρες, ένας δημοσιογράφος της Daily Mail πέταξε στην Πολωνία, συνόδευσε την Ολένα πίσω στο Λονδίνο και την μετέφερε σε ένα σπίτι στο βόρειο Λονδίνο.

«Είναι πολύ ζεστοί άνθρωποι και η αγάπη που μου έδειξαν με έκανε να νιώθω τόσο χαλαρή και άνετη. Ήταν πολύ θεραπευτικό μετά τη φυγή μου από το χάος του πολέμου», τόνισε η 53χρονη δασκάλα. Δύο μέρες μετά την άφιξή της στο Λονδίνο η δασκάλα πέρασε το κατώφλι του εξειδικευμένου οφθαλμολογικού κέντρου.

Εκεί εξετάστηκε από τον καθηγητή Tom Williamson ο οποίος της είπε πως «φοβόμουν ότι θα ήταν πολύ χειρότερο. Λαμβάνοντας υπόψη το τραύμα που έχει υποστεί το μάτι σας, το γεγονός ότι βλέπετε έστω και λίγο είναι ένα καλό σημάδι. Το μάτι σας δεν θα επιστρέψει ποτέ στο φυσιολογικό, αλλά είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να αποκαταστήσουμε την όρασή σας έως και 50 τοις εκατό με μία επέμβαση».

«Είμαι τόσο ευγνώμων για την καλοσύνη των αγνώστων που με βοήθησαν και με έκαναν να μην τα παρατήσω ποτέ», του απάντησε αφού ευχαρίστησε όσους την βοήθησαν να φύγει από τη δίνη του πολέμου.

Έπειτα από τρεις επεμβάσεις η 53χρονη πρέπει να ξεκουραστεί προτού περάσει και πάλι το κατώφλι του χειρουργείου. Ο καθηγητής Williamson πρόκειται να την επανεξατάσει τον Οκτώβριο ενώ το χειρουργείο πρόκειται να γίνει τον Ιανουάριο του 2023. Ακόμη ο γιατρός της συνέστησε να σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή και να αρχίσει να ζει χωρίς περιορισμούς αλλά και να χρησιμοποιεί και πάλι μακιγιάζ.

«Χάρηκα που είδα ότι το μάτι έχει οπτική δυναμική και είναι καλύτερα από ό,τι αρχικά περιμέναμε. Έχουμε δρόμο ακόμα να διανύσουμε ενώ υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι στην πορεία. Ωστόσο έχουμε καλές πιθανότητες να αποκτήσει ένα μέρος της όρασής της μακροπρόθεσμα», επεσήμανε ο καθηγητής μιλώντας στην Mail.

Today we can reveal how the MoS has helped Olena Kurylo escape Ukraine to have surgery on her injuries in Poland. Doctors hope to save her eye and return some of her vision. She spoke exclusively to me from her hospital bed with the fantastic @MarkHookham and Will Stewart pic.twitter.com/YrRZIwnDiF

24 Φεβρουαρίου 2022, 05:20 τα ξημερώματα. Σημειώνονται οι πρώτες εκρήξεις στην περιοχή του Χαρκόβου. Η Ολένα και ο σύζυγός της ξυπνούν τρομαγμένοι. «Ποτέ δεν πιστέψαμε ότι θα ξεκινούσε πράγματι πόλεμος. Οι πρώτες μου σκέψεις ήταν, “συμβαίνει αλήθεια αυτό”. Ο άνδρας μου πήγε να γεμίσει το αμάξι με πετρέλαιο ώστε να φύγουμε, ενώ εγώ άρχισα να φτιάχνω τις βαλίτσες. Όμως, τον έπιασε λάστιχο στον δρόμο κι αυτά τα 30 λεπτά καθυστέρησης που είχε μέχρι να το αλλάξει, του έσωσαν τη ζωή», είχε δηλώσει τότε η δασκάλα.

Την ώρα της επίθεσης στην πολυκατοικία όπου βρισκόταν το σπίτι της εκείνη καθόταν στον καναπέ ελέγχοντας τα απαραίτητα έγγραφα που έπρεπε να έχουν μαζί τους από τη στιγμή που θα έγκατέλειπαν την εστία τους. Τότε ακούστηκε ένας ισχυρός κρότους και είδε κομμάτια από γυαλιά να πηγαίνουν πάνω της. «Το τζάμι του παραθύρου έγινε χίλια μικρά κομμάτια. Είναι θαύμα το ότι επιβίωσα. Απλά, θυμάμαι να σκέφτομαι ότι δεν είμαι έτοιμη να πεθάνω», είχε πει.

«Μόλις είχαμε ανακαινίσει το σπίτι μας. Ποτέ δεν είχα φανταστεί πως κάποιος μπορεί να χάσει κάτι τόσο γρήγορα», ανέφερε ακόμη. Ο πύραυλος προκάλεσε έναν τεράστιο κρατήρα εκεί ακριβώς που ο άνδρας της είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του.

«Το αίμα έτρεχε στο πρόσωπό μου και δεν μπορούσα να δω τίποτα. Είχα χιλιάδες μικρά κομμάτια γυαλιού μέσα στο δέρμα μου, αλλά δεν ένιωθα πόνο, διότι ήμουν σε κατάσταση σοκ. Εκείνη τη στιγμή δεν είχα καταλάβει ότι γυαλιά είχαν μπει στο μάτι μου. Συνέχιζα να σκουπίζω το πρόσωπό μου από τα αίματα και προσπαθούσα να σταματήσω την αιμορραγία, αλλά απλά δεν γινόταν», περιέγραφε στους δημοσιογράφους η Ολένα.

Αμέσως κάλεσε αμέσως τον άνδρα και την 27χρονη κόρη τους για να τους πει ότι είναι ζωντανή και άρχισε να ψάχνει για γιατρούς. Εκείνη ήταν η στιγμή που ο Αμερικάνος φωτογράφος Wolfgang Schwan την απαθανάτισε. Η εικόνα της πολύ γρήγορα έκανε τον γύρο του κόσμου. Όλοι έβλεπαν τη φρίκη του πολέμου. Πέρασαν πολλές ώρες μέχρι να πάει στο νοσοκομείο. Όταν το έκανε αφού δέχθηκε πρώτες βοήθειες, οι γιατροί της έδωσαν οφθαλμικές σταγόνες καθώς δεν υπήρχε οφθαλμίατρος για να την εξετάσει.

Σημειώνεται πως την ώρα που η φωτογραφία είχε φτάσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης η Ρωσία μιλούσε για ψεύτικες εικόνες. «Ήταν φριχτό. Ένιωσα ότι με προσέβαλλαν», είχε δηλώσει.

A Ukrainian woman whose bandaged and blood-stained face became a defining image of the Russian invasion has returned to work as a teacher after surgery that saved her sight https://t.co/eYoQED7C2h

