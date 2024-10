Ουκρανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις σε Χάρκοβο και Κίεβο ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 6 τραυματίστηκαν σε κύματα ρωσικών νυχτερινών επιθέσεων κατά των δύο μεγάλων πόλεων της Ουκρανίας.

Άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό στην Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται σε ουκρανικές περιοχές σχεδόν κάθε βράδυ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέρριψε 26 από τα 48 drones που εκτοξεύθηκαν.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Χάρκοβο νωρίς σήμερα το πρωί σε ρωσικό βομβαρδισμό στη συνοικία Οσνοβιάνσκι της πόλης, δήλωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ μέσω Telegram.

Τοπική υπηρεσία εκτάκτων περιστατικών δημοσίευσε βίντεο στο οποίο φαίνονται διασώστες να απομακρύνουν τα χαλάσματα ενός εντελώς κατεστραμμένου κτιρίου και να μεταφέρουν ένα μαύρο σάκο στο οποίο συνήθως τοποθετούνται πτώματα.

Η επίθεση ήρθε σε συνέχεια χτυπήματος με ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα στο Χάρκοβο αργά χθες που κατέστρεψε μεγάλο μέρος του κτιρίου Ντέρζπρομ, ένα από τα πιο γνωστά τοπόσημα της πόλης, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1920.

Ένας από τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τα θραύσματα στη συνοικία Σολομιάνσκι του Κιέβου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram. Ο ίδιος δήλωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε αρκετά αυτοκίνητα.

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είδε καπνό να υψώνεται από την συνοικία αυτή που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του Κιέβου. Σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου στο Telegram φαίνονται μια πολυκατοικία και αυτοκίνητα να φλέγονται μέσα στο σκοτάδι.

